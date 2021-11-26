Darıca Bayramoğlu'nda havuzlu villa icradan satılık

Kocaeli İli Darıca İlçesi Pirireis Mahallesi Bağlarbaşı mevkii 2685 ada 28 parsel 2.098,12 m² yüzölçümlü Bodtrumlu Dubleks bina ve arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişi Raporuna Göre: Taşxınmaz özel araçlar ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresi genellikle benzer imarlı boş parseller ile yer yer ayrık nizam 1/2 katlı villa tarzında yapılaşmış binalardan oluşmaktadır. taşınmazın çevresinde genellikle konut fonksiyonlu yapılaşmalar mevcuttur.

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