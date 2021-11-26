Kocaeli İli Darıca İlçesi Pirireis Mahallesi Bağlarbaşı mevkii 2685 ada 28 parsel 2.098,12 m² yüzölçümlü Bodtrumlu Dubleks bina ve arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişi Raporuna Göre: Taşxınmaz özel araçlar ile ulaşım imkanı bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresi genellikle benzer imarlı boş parseller ile yer yer ayrık nizam 1/2 katlı villa tarzında yapılaşmış binalardan oluşmaktadır. taşınmazın çevresinde genellikle konut fonksiyonlu yapılaşmalar mevcuttur.
26 Kas 2021 - 16:09- Gündem Güncelleme: 26 Kas 2021 - 16:11
Darıca Bayramoğlu'nda havuzlu villa icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Darıca Bayramoğlu'nda havuzlu villa icradan satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.