Kılıçdaroğlu'nun mitinge valilikten izin çıkmadı

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda "Haydi meydana" diyerek 4 Aralık'ta yapmak istediği mitinge valilikten ret kararı geldi.



"VALİLİKTEN UZUN SÜRE DÖNÜŞ OLMADI"

Halk TV'nin aktardığına göre; CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay, mitingin eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanındaki alanda yapılacağını açıkladı. Aktay, uzun süre valilikten geri dönüş olmadığını, bu sebepten ikinci kez miting için talepte bulunmaya gittiklerinde izin verilmediğini öğrendiklerini söyledi.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELERİN ARDINDAN MİTİNG KARARI ALMIŞTI

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L'nin tarihi değer kaybı, art arda gelen zamlar ve artan hayat pahalılığı son günlerde Ankara'da hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan gelen talep üzerine miting düzenlemeye başlayacaklarını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de" ifadelerini kullanmıştı.

MİTİNG TARİHİNİ SALICI PAYLAŞMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu Mersin mitinginin 4 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Salıcı, "Vatandaşın derdini ve isteğini biliyoruz. Türkiye'nin yönetim sorununu sandıkta aşmamıza az kaldı! Cumhuriyet Halk Partisi olarak 4 Aralık Cumartesi günü Mersin'deyiz. O sandığı halkın önüne getireceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.