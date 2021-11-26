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26 Kas 2021 - 16:57- Gündem G: 26 Kas 2021 - 16:59

Özlü: “Başiskele’mizi hep birlikte yönetiyoruz”   

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürerek Başiskeleli komşularıyla bir araya gelmeye devam ediyor.  

Özlü: “Başiskele’mizi hep birlikte yönetiyoruz”    mask

Başiskele’nin gelişimi ve geleceği için gece gündüz demeden çalışan Kocaeli’nin en genç Belediye Başkanı M. Yasin Özlü,  katılımcı belediyecilik, ortak yönetim anlayışıyla komşularının istek, görüş ve önerilerini birinci ağızdan dinliyor. Bu kapsamda Başkan M. Yasin Özlü, Yeniköy Merkez Mahallesi Asmalı Sitesi sakinlerini ziyaret etti. Site yöneticileri ve sakinleriyle samimi bir ortamda geçekleştirilen toplantıda mahallede yapılan hizmetler başta olmak üzere ilçeye kazandırılan eserler ve yapılacak yeni projeler konuşuldu. Site sakinlerinin istek, görüş ve önerilerinin de birinci ağızdan dinlendiği toplantıda, Başkan Özlü notlar alarak hemşehrilerinin sorunlarına hızlı ve ortak çözümler üretti.

"BÜYÜK BİR ÖZVERİ VE GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ"

Başiskeleli komşularıyla her fırsatta bir araya gelmekten son derece memnun olduğunu ifade eden Başkan M. Yasin Özlü, “Çözüm odaklı yaptığımız çalışmalar doğrultusunda vatandaşımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa büyük bir özveri ve gayretle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. İstişare kültürümüzü her mahallemizde yaygınlaştırarak kentimizi hep birlikte yönetiyoruz. Hemşehrilerimiz ile sokakta yüz yüze olsun, sosyal medyadan olsun her zaman iletişim halindeyiz. Bazen de böyle ev ve site ziyaretleriyle hem hanelere hem de gönüllere misafir oluyoruz. Gerçekten ilçemize, insanımıza kazandıracağımız yeni güzel işler için çok güzel ve verimli zamanlar geçiriyoruz.” dedi. Başkan Özlü misafirperverlikleri dolayısıyla site yönetimi ve sakinlerine teşekkür ederek kapılarının da her zaman komşularına açık olduğunu söyledi.
# Başiskele
# BAŞİSKELE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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26 Kas 2021 - 16:57 - Gündem

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