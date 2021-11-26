Kedinin başını kesip suç aletini yanında bıraktılar!

Edinilen bilgilere göre olay 24 Kasım Çarşamba günü Derince Fatih Sultan Mahallesi Melik Gazi Sokak Bahattin Çelik Fatih Spor Kompleksi karşısında bulunan boş arazide öldürülen bir kedi ile yanında bıçak bulunmasının ardından Kocaeli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Alper Bayrak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.

“PARMAK İZİ VE DNA ÖRNEKLERİ ALINMALI”

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında şikayette bulunan Bayrak, “Boş arazide öldürülmüş ve yanında suç aleti olan bıçak bırakılmıştır. Onun yanında da ağzı açılmış ve muhtemelen tüketilmiş bir bira şişesi bulunmaktadır. Evcil hayvan statüsünde olan kedinin öldürülmesi 6 ile 4 yıl arası hapis cezası gerektiren bir suçtur. İvedilikle olay yeri incelemesinin yapılması, bira şişesi ve bıçaktan parmak izi ve DNA örnekleri alınması için inceleme yapılmasını, olay yerini gören tüm kameraların incelenmesini, şüpheli ve şüphelilerin tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyoruz” dedi.

“TEK DİLEĞİMİZ GEREKEN CEZANIN VERİLMESİ”

Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği’nden (KOHAYDER) konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, “Geçtiğimiz günlerde Derince'de yaşanan bu caniliğin, basına yansımasıyla birlikte bilgi sahibi olan, Kocaeli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Alper Bayrak tarafından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Tek dileğimiz bu cinayet ve caniliğin faillerinin bulunması ve gerekli cezanın verilmesidir” ifadelerine yer verildi.