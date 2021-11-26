Reklamı Kapat
26 Kas 2021 - 21:00- Asayiş G: 27 Kas 2021 - 00:51

TEM’de iki tır çarpıştı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.
TEM’de iki tır çarpıştı, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu mask
+5
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Bekirdere Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Abdulkadir Yakut idaresindeki demir saç yüklü 41 NC 141 plakalı Ford marka tır, aynı istikametteki sürücüsü öğrenilemeyen 09 BR 004 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ankara istikametinin tek şeridi trafiğe kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Trafiğin tek şeritten sağlandığı Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Kazada maddi hasar meydana gelen Abdulkadir Yakut idaresindeki tırın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yolun kapanan şeridi tekrar trafiğe açıldı.
# sağlık

26 Kas 2021 - 21:00 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.242.378 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular mask
Dereye düşen 6 aylık buzağı için seferber oldular
3 buçuk milyonluk kaçak içki ele geçirildi mask
3 buçuk milyonluk kaçak içki ele geçirildi
Polis ekipleri pazar yerinde KADES’i anlattı mask
Polis ekipleri pazar yerinde KADES’i anlattı
Kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan eş şikayetinden vazgeçti mask
Kocası tarafından 15 yerinden bıçaklanan eş şikayetinden vazgeçti
Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti mask
Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti
'Döviz kuru' paylaşımlarına gözaltı mask
'Döviz kuru' paylaşımlarına gözaltı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL