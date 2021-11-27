22 yaşındaki genç köprüden atladı

Alınan bilgiye göre İzmit Halkevi Köprüsünün demir korkuluklarına çıkan Mustafa Ünsal (22), kendisini D-100 karayoluna bırakarak intihar etti. Ünsal'ın yola atladığını gören ve o esnada D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Turan Keskin idaresindeki 41 HT 050 plakalı tır, önündeki minibüse vurmamak için ani fren yapınca ardından gelen Abdülkadir Cerenoğulları idaresindeki 41 DV 150 plakalı tır önündeki tıra çarptı. İntihar ve hemen ardından meydana gelen trafik kazasını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde intihar eden Mustafa Ünsal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Abdülkadir Cerenoğulları ise ekiplerin çalışmalar ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan olay nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ünsal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ünsal'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.