22 yaşındaki genç köprüden atladı

Alınan bilgiye göre İzmit Halkevi Köprüsünün demir korkuluklarına çıkan Mustafa Ünsal (22), kendisini D-100 karayoluna bırakarak intihar etti. Ünsal'ın yola atladığını gören ve o esnada D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Turan Keskin idaresindeki 41 HT 050 plakalı tır, önündeki minibüse vurmamak için ani fren yapınca ardından gelen Abdülkadir Cerenoğulları idaresindeki 41 DV 150 plakalı tır önündeki tıra çarptı. İntihar ve hemen ardından meydana gelen trafik kazasını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde intihar eden Mustafa Ünsal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Abdülkadir Cerenoğulları ise ekiplerin çalışmalar ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan olay nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ünsal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ünsal'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Aykut - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Kardelen - Allah ailesine ve yakınlarına sabır versin , bu hayat şartlarında daha çok intiharlar olacak, çok canlar gidecek belki de. Allah yardımcımız olsun ,
Meto - yazık bu genclerin haline ,onları bu hale getirenlerden allah hesap Sorsun.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.