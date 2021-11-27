Reklamı Kapat
27 Kas 2021 - 09:02- Asayiş G: 27 Kas 2021 - 11:39

22 yaşındaki genç köprüden atladı

İzmit Halkevi köprüsünden D-100 karayoluna atlayan 22 yaşındaki Mustafa Ünsal, olay yerinde yaşamını yitirirken köprünün altında meydana gelen kazada ise 1 kişi yaralandı. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
22 yaşındaki genç köprüden atladı mask

Alınan bilgiye göre İzmit Halkevi Köprüsünün demir korkuluklarına çıkan Mustafa Ünsal (22), kendisini D-100 karayoluna bırakarak intihar etti. Ünsal'ın yola atladığını gören ve o esnada D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Turan Keskin idaresindeki 41 HT 050 plakalı tır, önündeki minibüse vurmamak için ani fren yapınca ardından gelen Abdülkadir Cerenoğulları idaresindeki 41 DV 150 plakalı tır önündeki tıra çarptı. İntihar ve hemen ardından meydana gelen trafik kazasını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde intihar eden Mustafa Ünsal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Abdülkadir Cerenoğulları ise ekiplerin çalışmalar ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan olay nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ünsal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ünsal'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

# sağlık, Mustafa, KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, kocaeli haber, Kocaeli haberleri, kocaeli gazete haber, Kocaeli Gazete, kocaeli manset, Başiskele, kocaeli gazeteleri, kocaeli manset-haber, Gölcük, son dakika haberleri, Dilovası, kocaeli gündem, kocaeli son dakika, kocaeli guncel haberler, Kartepe, Gebze, Çayırova, , İzmit, kocaeli flas haber, Darıca, Körfez, Halkevi intihar, Halkevi köprüsü intihar, kocaeli intihar

27 Kas 2021 - 09:02 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.237.163 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Kardelen - Allah ailesine ve yakınlarına sabır versin , bu hayat şartlarında daha çok intiharlar olacak, çok canlar gidecek belki de. Allah yardımcımız olsun ,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 11:59
01

Meto - yazık bu genclerin haline ,onları bu hale getirenlerden allah hesap Sorsun.

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 10:04
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı mask
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Kocaeli'de 18 düzensiz göçmen yakalandı mask
Kocaeli'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
Kocaeli’de HDP’lilere operasyon: 8 gözaltı mask
Kocaeli’de HDP’lilere operasyon: 8 gözaltı
Sedat Dursun hayatını kaybetti mask
Sedat Dursun hayatını kaybetti
Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın mask
Kocaeli'de kauçuk fabrikasında yangın
TEM’de işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı mask
TEM’de işçileri taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL