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27 Kas 2021 - 09:10- Gündem G: 27 Kas 2021 - 11:39

Kocaeli’de yılbaşı biletleri satışa çıktı

31 Aralık 2021 akşamı yapılacak olan Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Kocaeli’de de vatandaşlar biletini almak için bayilere koştu.
Kocaeli’de yılbaşı biletleri satışa çıktı mask

Milli Piyango yılbaşı biletleri 19 Kasım itibariyle vatandaşa satışa sunuldu. Büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olarak duyuruldu. Vatandaşlar, hem Milli Piyango bayilerinden hem de internet üzerinden biletlerini almaya başladı.

EN ÇOK ÇEYREK BİLET ALINIYOR

Kocaeli’de de vatandaşlar Milli Piyango bayilerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Şisal Şans Oyunları Gezici Bayi yetkilisi Mehmet Yıldırım, “19 Kasım itibariyle biletler satışa çıktı. Çeyrek 30 TL, yarım 60 TL, tam bilet ise 120 TL” dedi. Yıldırım ayrıca vatandaşların çeyrek bileti daha çok aldığını belirtti.

27 Kas 2021 - 09:10 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Objektif - almayın, aldırmayın, eskiden bende alırdım heryılbaşı, ozaman hiçdegilse para devlet kasasına gidiyordu, şimdi tüpçüye gidiyor paralar, sakın alma aldırma.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 11:17
01

ramiz karaeski - Tüpçü yeni kurbanlar bulmakta gecikmiyor.Adam Milli Piyango'yu alabilmek için kamu bankasından 750milyon dolar kredi çekti onu ödemiyor.Bizim saf vatandaş da tüpçünün kendilerine para dağıtacağını umuyor.İnsanların umudunu bile çalacak kadar adi ve çok ortaklı bir düzenin içindeyiz ne yazık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 10:21
03

Siyasi emekli - @ramiz karaeski 01 nolu yoruma cevabı: Aynen öyle ağabey. Tupcu hiç boşa para dagitirmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Kasım 11:46
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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