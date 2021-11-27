Kocaeli’de yılbaşı biletleri satışa çıktı

Milli Piyango yılbaşı biletleri 19 Kasım itibariyle vatandaşa satışa sunuldu. Büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olarak duyuruldu. Vatandaşlar, hem Milli Piyango bayilerinden hem de internet üzerinden biletlerini almaya başladı.

EN ÇOK ÇEYREK BİLET ALINIYOR

Kocaeli’de de vatandaşlar Milli Piyango bayilerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Şisal Şans Oyunları Gezici Bayi yetkilisi Mehmet Yıldırım, “19 Kasım itibariyle biletler satışa çıktı. Çeyrek 30 TL, yarım 60 TL, tam bilet ise 120 TL” dedi. Yıldırım ayrıca vatandaşların çeyrek bileti daha çok aldığını belirtti.