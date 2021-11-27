Büyükakın: “Parayı bastık, tapuyu aldık”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı 65. Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı’na katıldı. Kartepe gerçekleştirilen, devam eden ve yapılacak projelere değinen Başkan Büyükakın, “Kartepe ilçemizde hayata geçireceğimiz Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’miz için gerekli arazinin satın alma işlemlerini bitirdik” açıklamasını yaptı. Önceki aylarda mevcut Uluslararası Fuar alanının çatı, zemin ve taşıyıcı sistemlerinde yaşanan problemler nedeniyle mevcut yeri onarmak ile yenisini yapmak arasında oluşacak bütçenin çok fark olmaması nedeniyle yeni yer girişimlerini başlattıklarını daha öncede ifade Başkan Büyükakın, teşkilat üyelerine, “Kartepe ilçemizde aldığımız yeni yerimiz hayırlı uğurlu olsun. Parayı bastık, tapuyu aldık” diyerek bilgi verdi.

“320 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ ALDIK”

Başkan Büyükakın’ın açıkladığı satın alma işlemleri büyük bir coşku ve alkışla tebrik eden teşkilat üyelerine yer konusunda, “Hemen Cengiz Topel Havaalanına gelmeden yola 800 metre cephesi olan 320 dönümlük araziyi aldık. Peşin peşin paramızı bastık, tapumuzu aldık. İşte o bölgeye çok daha güzel bir Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi yapacağız. Kartepe, bu noktada merkez olacak.” ifadelerini sarf etti.