Büyükakın: “Parayı bastık, tapuyu aldık”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı 65. Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı’na katıldı. Kartepe gerçekleştirilen, devam eden ve yapılacak projelere değinen Başkan Büyükakın, “Kartepe ilçemizde hayata geçireceğimiz Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’miz için gerekli arazinin satın alma işlemlerini bitirdik” açıklamasını yaptı. Önceki aylarda mevcut Uluslararası Fuar alanının çatı, zemin ve taşıyıcı sistemlerinde yaşanan problemler nedeniyle mevcut yeri onarmak ile yenisini yapmak arasında oluşacak bütçenin çok fark olmaması nedeniyle yeni yer girişimlerini başlattıklarını daha öncede ifade Başkan Büyükakın, teşkilat üyelerine, “Kartepe ilçemizde aldığımız yeni yerimiz hayırlı uğurlu olsun. Parayı bastık, tapuyu aldık” diyerek bilgi verdi.
“320 DÖNÜMLÜK ARAZİYİ ALDIK”
Başkan Büyükakın’ın açıkladığı satın alma işlemleri büyük bir coşku ve alkışla tebrik eden teşkilat üyelerine yer konusunda, “Hemen Cengiz Topel Havaalanına gelmeden yola 800 metre cephesi olan 320 dönümlük araziyi aldık. Peşin peşin paramızı bastık, tapumuzu aldık. İşte o bölgeye çok daha güzel bir Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi yapacağız. Kartepe, bu noktada merkez olacak.” ifadelerini sarf etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mehmet Kurt - Bastık parayı aldık derken sanki cebinden veriyor milletin parasına yazık yılda bir kaç kere kullanılacak ve zaten mevcutta olan bir yeri yıkıp alakasız bir yerde bu yoklukta başka saçma yatırıma ne gerek var .
Objektif - adamın övündügü şeye bak, sanki babanın parasını basıp aldın, milletin parasıyla aldıgın şeyi övünerek anlatıyorsun, ver parayı bana bende alayım.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.