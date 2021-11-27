Reklamı Kapat
27 Kas 2021 - 09:41- Gündem G: 27 Kas 2021 - 10:55

Dr. Resul Patan hayatını kaybetti
Dr. Resul Patan hayatını kaybetti mask

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar hekimlik ve ardından başhekimlik görevini sürdürdükten sonra 2019 tarihinde Karamürsel Devlet Hastanesi’ne geçen Op. Dr. Resul Patan (61) dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Patan, 31 Mart 2019 seçimlerinde MHP Gölcük Belediye Başkan adayı olmuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan Patan'ın cenazesi bugün toprağa verilecek.

RESUL PATAN KİMDİR?

1960 yılında Samsun Terme’de doğan Patan, 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'ndan mezun oldu. 1997 yılında Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı.1998-2012 yılları arasında Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinde bulundu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde MHP Gölcük Belediye Başkan adayı olan Patan, seçimden sonra Karamürsel Devlet Hastanesi’nde göreve başlamıştı.
# kocaeli gazeteleri, kocaeli haber, Kocaeli Gazete, kocaeli guncel haberler, Kocaeli, KOCAELİ GAZETESİ, kocaeli manset-haber, kocaeli gazete haber, kocaeli gündem, Kartepe, kocaeli manset, Kocaeli haberleri, Darıca, İzmit, son dakika haberleri, Gebze, Başiskele, Gölcük, Dilovası, kocaeli flas haber, Körfez, , kocaeli son dakika, Çayırova, eğitim, çocuk, Kadın

27 Kas 2021 - 09:41 Kocaeli- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.237.163 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sıfır atık için 12 ilçede ortak çalışma mask
Sıfır atık için 12 ilçede ortak çalışma
Özlü: “Başiskele’mizi hep birlikte yönetiyoruz”    mask
Özlü: “Başiskele’mizi hep birlikte yönetiyoruz”   
Gebze'de 4+1 183 m² dubleks daire icradan satılık mask
Gebze'de 4+1 183 m² dubleks daire icradan satılık
Darıca'da 281 m² depolu işyeri (hisseli) icradan satılık mask
Darıca'da 281 m² depolu işyeri (hisseli) icradan satılık
Yaşam Paylaşım geleneği bozmadı mask
Yaşam Paylaşım geleneği bozmadı
Söğüt’ten ‘özel’ ziyaret mask
Söğüt’ten ‘özel’ ziyaret
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL