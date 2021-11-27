Dr. Resul Patan hayatını kaybetti

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar hekimlik ve ardından başhekimlik görevini sürdürdükten sonra 2019 tarihinde Karamürsel Devlet Hastanesi’ne geçen Op. Dr. Resul Patan (61) dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Patan, 31 Mart 2019 seçimlerinde MHP Gölcük Belediye Başkan adayı olmuştu. Evli ve 2 çocuk babası olan Patan'ın cenazesi bugün toprağa verilecek.

RESUL PATAN KİMDİR?

1960 yılında Samsun Terme’de doğan Patan, 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'ndan mezun oldu. 1997 yılında Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı.1998-2012 yılları arasında Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinde bulundu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimde MHP Gölcük Belediye Başkan adayı olan Patan, seçimden sonra Karamürsel Devlet Hastanesi’nde göreve başlamıştı.