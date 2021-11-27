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27 Kas 2021 - 09:44- Gündem G: 27 Kas 2021 - 09:49

Valilik kuvvetli rüzgara karşı uyardı

Kocaeli Valiliği bugün meydana gelecek olan kuvvetli rüzgara karşı uyardı.
Valilik kuvvetli rüzgara karşı uyardı mask

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde esmesi beklenen rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Marmara’da Güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olabileceği beklenmektedir. 27.11.2021 (bugün) saat 18:00’e kadar görülecek kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

27 Kas 2021 - 09:44 - Gündem

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