Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde esmesi beklenen rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Marmara’da Güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olabileceği beklenmektedir. 27.11.2021 (bugün) saat 18:00’e kadar görülecek kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
27 Kas 2021 - 09:44- Gündem Güncelleme: 27 Kas 2021 - 09:49
Valilik kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Kocaeli Valiliği bugün meydana gelecek olan kuvvetli rüzgara karşı uyardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.