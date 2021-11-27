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27 Kas 2021 - 10:22- Asayiş G: 27 Kas 2021 - 10:25

Tünelde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tünel içinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Tünelde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı mask

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 Karayolu İzmit istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içerisinde seyir halinde olan F. A. idaresindeki 41 GP 897 plakalı otomobil, K.B. idaresindeki 16 ACJ 950 plakalı hafit ticari araca arkadan çarptı. Kazada sürücü F.A. ile Fiat marka araçta bulunan G.B. ve M.B. isimli yolcular yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan bir yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansa alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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27 Kas 2021 - 10:22 Kocaeli/ Başiskele- Asayiş

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