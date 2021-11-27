Polisan Holding’den lise öğrencilerine ilham veren buluşma!

Dilovası Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Has Odası’nda gerçekleştirilen etkinliğe Dilovası Gebkim Anadolu Lisesi, Şehit İlimdar Atasoy İmam Hatip Lisesi, Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Toplantıya Polisan Holding Genel Koordinatörü Selçuk Denizhan’ın yanı sıra Dilovası İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Dilovası Belediye Kültür, Sosyal İşler Müdürü Kenan Yılmaz, Polisan Holding İdari İşler Müdürü Arda Zorba ve Kurumsal İletişim Uzmanı Maide Er katıldı.

YAZARKEN DÜŞÜNÜYORUZ

Polisan Holding Genel Koordinatörü Selçuk Denizhan, etkinlikte yaşadığı zorlukları, bunları nasıl aştığını, kariyer planlamalarını ve dönüm noktalarını anlattı, öğrencilere kahkahası bol anekdotlar anlattı. Erciyes Üniversitesi Makina mühendisliği bölümünden mezun olan Denizhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde MBA Programını ve University of California Berkeley’de Uluslararası İlişkiler ve Finans yüksek lisans yaptığını ve hala Sakarya Üniversitesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora eğitimine devam ettiğini aktararak öğrencilik sürecinin hayat boyu devam ettiğini dile getirdi. “22 yıldır Polisan’da çalışıyorum. Bugün sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Öğrencilik hayatınız boyunca başarı basamaklarını tırmanırken yaşayabileceğiniz zorluklardan hep beraber bahsedelim ve birbirimizi tanıyalım istiyorum.“ dedi.

BAŞARININ FORMÜLÜNÜ VERDİ

Kendisinin de öğrenci olduğunu dile getiren Selçuk Denizhan “Öğrenmeyi seviyorum fakat kendimizi geliştirdiğimiz dönemlerde hepimiz formüller ararız. Başarının formülünü veremem ama 3 ipucu verebilirim. Birincisi tüm detaylara hakim olmak, ikincisi kaleme almak, üçüncüsü ise organize etmek. Kendimize hedef koymamız bizi başarıya taşıyacak olan en temel ihtiyacımızdır. Kurucumuz Necmettin Bitlis’inde dediği gibi; ‘Her şey hayal etmekle başlar. Ancak bu da yetmez, hayalinizi kafanızda tecessüm ettirebiliyorsanız o işi gerçekleştirebilirsiniz.’ Hayal edeceğiz, ne istediğimizi bileceğiz ve kaleme alacağız. Kendimden örnek vermek gerekirse, ben yapmak istediklerimi önce yazıyorum, yazma dili konuşma dilinden zor olduğu için yazarken düşünüyoruz. Hedefe ulaşırken yazma dili daha etkili olduğu için hedeflerimizi yazacağız. Bu hedef bir sınavı geçmek olabilir ya da kendimizi görmek istediğimiz bir meslek olabilir. En temel kuralımız yazmak ve aksiyonlarımızı kararlılıkla aksiyona geçirmekle olmalıdır.” dedi.

HIRS DEĞİL AZİM

Polisan Holding Genel Koordinatörü Denizhan, konuşmasına şöyle devam etti: “Başarının formülünü destekleyen önemli kurallar var. Bunlar azim, hırs ve tutkudur. Hırs kendinize zarar verebilir fakat azim bizi yürüdüğümüz yolda başarıya götürecek en önemli etkendir. İstediğimiz konuda kendimize koyduğumuz hedef doğrultusunda azimli olmamız bizi başarıya götürecek yegane husustur.”

80 DEFA DAVRANIŞ KURALI

Konuşmasında değişimin önemli basamaklarından olan 80 defa defa davranışı uygulama kuralı hakkında da bilgi veren Denizhan; konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Kendimizi değiştirmeye her zaman hazır olmamız gerekiyor. Bulunduğumuz ortama yaşadığımız zamana ayak uydurmamız önemli. Değişimi fırsat olarak görmemiz gerekiyor. Karşımıza gelen değişim taleplerini görmemiz, gelişimimiz için önemli. Bilimin ışığında değişimin bize ne faydası olabileceğine bakmamız gerekirse, yapılan son araştırmaların sonucunda bir insanın kendini olumlu ya da olumsuz anlamda değiştirebilmesinin en önemli kısmı istenilen veya istenmeyen bir alışkanlığın 80 defa boyunca tekrarlaması, kendimizi değiştirmenin en önemli kuralıdır.”

KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ

Dilovası Belediyesi tarafından organize edilen ve öğrencilerin kişisel gelişimlerinin artırılması amaçlanan “İlham Veren Hikayeler” adlı programa kendi hikayesini öğrencilerle paylaşan Polisan Holding Genel Koordinatörü Selçuk Denizhan, sunumunun ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Keyifli geçen söyleşinin ardından etkinliğe katılan öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekimiyle sona erdi.