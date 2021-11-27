Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Doğa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan 34 AT 390 plakalı otomobilin kaput kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle birlikte alevler otomobili etkisi altına aldı. Otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra otomobil üzerinde bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sırasında yaralanan olmazken, otomobil neredeyse tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
27 Kas 2021 - 10:54- Asayiş Güncelleme: 27 Kas 2021 - 10:57
Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde park halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.