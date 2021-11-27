AKP Körfez İlçe eski yöneticisi ve Tetik İnşaat'ın sahibi Adem Tetik'in annesi Suzan Tetik yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki Suzan Tetik, bir süredir tedavi görüyordu.Tetik, bugün Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ali Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
27 Kas 2021 - 11:30- Gündem Güncelleme: 27 Kas 2021 - 11:33
Adem Tetik'in acı kaybı
AKP Körfez İlçe eski yöneticisi Adem Tetik'in annesi Suzan Tetik hayatını kaybetti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.