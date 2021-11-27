Taşdemir’den iktidara zam soruları! “İktidarınız içinde dış güçler mi var?”

Ülkedeki ekonomik kriz her geçen gün iyiden iyi kendini hissettiriyor. Ekonomik krizin etkilerinin saklanamaz noktaya geldiği, döviz kurlarının kontrolden çıktığı ve krizin yükünün yoksulların sırtına yüklendiği dönemde AKP İktidarı ekonomik sorunları dış güçlere bağlamaya devam ediyor. Son olarak AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş döviz kurlarındaki artışı Amerika’ya ve Fransa’ya bağlayarak “Erdoğan emredersin Biden derse dolar düşer” ifadelerini kullanmıştı.

“İKTİDARINIZ NEDEN YAPIYOR?”

Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile AKP’lilere yaptıkları zam üzerinden sorular yöneltti. Motorlu Taşıtlar Vergisine yüzde 36,2 oranında zam geldiğini hatırlatan Taşdemir, “Ak partili arkadaşlar dolar da ki artışı veya gıda da ki artışı genelde dış güçlere bağlıyorlardı. Şimdi vicdanlı Ak Partili arkadaşlara soruyorum? 1-Bu kadar olağanüstü bir zammı şuan iktidarınız kendi özgür iradesiyle yapacak ise iktidarınız içinde dış güçler mi var? 2-Madem Türkiye de şu an enflasyon TÜİK verilerine göre %19,89 düzeyinde ise neredeyse enflasyonun 2 katı oranında bir artışı iktidarınız neden yapıyor?” ifadelerini kullandı.