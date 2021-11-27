Taşdemir’den iktidara zam soruları! “İktidarınız içinde dış güçler mi var?”

Ülkedeki ekonomik kriz her geçen gün iyiden iyi kendini hissettiriyor. Ekonomik krizin etkilerinin saklanamaz noktaya geldiği, döviz kurlarının kontrolden çıktığı ve krizin yükünün yoksulların sırtına yüklendiği dönemde AKP İktidarı ekonomik sorunları dış güçlere bağlamaya devam ediyor. Son olarak AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş döviz kurlarındaki artışı Amerika’ya ve Fransa’ya bağlayarak “Erdoğan emredersin Biden derse dolar düşer” ifadelerini kullanmıştı.
“İKTİDARINIZ NEDEN YAPIYOR?”
Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile AKP’lilere yaptıkları zam üzerinden sorular yöneltti. Motorlu Taşıtlar Vergisine yüzde 36,2 oranında zam geldiğini hatırlatan Taşdemir, “Ak partili arkadaşlar dolar da ki artışı veya gıda da ki artışı genelde dış güçlere bağlıyorlardı. Şimdi vicdanlı Ak Partili arkadaşlara soruyorum? 1-Bu kadar olağanüstü bir zammı şuan iktidarınız kendi özgür iradesiyle yapacak ise iktidarınız içinde dış güçler mi var? 2-Madem Türkiye de şu an enflasyon TÜİK verilerine göre %19,89 düzeyinde ise neredeyse enflasyonun 2 katı oranında bir artışı iktidarınız neden yapıyor?” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Ahmet Yılmaz - ENGN TAŞDEMR YALAN SÖYLEME MTV % 32.6 ARTMADI ORAN DAHA BELLİ DEĞİL SİZLER GÜÇ OLARAK KUCAĞINDA OTURDUĞUNUZ PKK VE HDP YE SIKI SIKI SARILIN SAKIN KUCAKLARINDAN İNMEYİN
Alperen - baydına salya sümük ağlayanlar kimdi acaba
Osuran Boga - kendi kalenize gol atılınca yorumları yayınlamıyosunuz merak etmeyin biliyoruz kimin gazetesi oldunuzu
Zülfi̇kar - seversiniz üç maymunu oynamayı
North - sizden daha iyi dış kuklamı olur
Osuran Boga - SİZDEN DAHA İYİ ABD PKK FETÖ SEVİCİSİ VARMI ŞİMDİDE HAMİLERİNİZ SİZE SİNYAL ÇAKMIŞ ERKEN SEÇİM MİLLETİ SOKAGA DAVET MİTİNGLER DÜZENLEMELER KAVALAYA SELAHATTİNE METİYELER DÜZMELER SİZİ GİDİ 1 DOLAR SEVİCİLER
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.