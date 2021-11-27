Ahlat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği, Hazineye ait kamu lojmanlarını satışa sundu. İhale, 2 Aralık 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile Ahlat Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacak. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması gerekmektedir.
27 Kas 2021 - 12:07- Gündem Güncelleme: 27 Kas 2021 - 12:12
Bitlis'te kamu lojmanları satışa sunuldu
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bitlis'te kamu lojmanları satışa sunuldu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.