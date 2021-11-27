Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 85 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecek. Yazıhane ve ofis, çay salonu, berber, pastane, fast food satış alanı, büfe, kafe, yöresel ürünler satış alanı, dinlenme tesisi, dükkan, emanethane vb. nitelikteki taşınmazların kiralama ihalesi, 1 ve 3 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek. İhale şartname ve ekleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğünden ücretsiz görebilir.
27 Kas 2021 - 12:12- Gündem Güncelleme: 27 Kas 2021 - 12:14
Mersin Büyükşehir Belediyesi 85 adet gayrimenkulü kiraya verecek
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi 85 adet gayrimenkulü kiraya verecek
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.