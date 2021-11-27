Reklamı Kapat
27 Kas 2021 - 12:12- Gündem G: 27 Kas 2021 - 12:14

Mersin Büyükşehir Belediyesi 85 adet gayrimenkulü kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi 85 adet gayrimenkulü kiraya verecek
Mersin Büyükşehir Belediyesi 85 adet gayrimenkulü kiraya verecek mask

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 85 adet taşınmaz,  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecek. Yazıhane ve ofis, çay salonu, berber, pastane, fast food satış alanı, büfe, kafe, yöresel ürünler satış alanı, dinlenme tesisi, dükkan, emanethane vb. nitelikteki taşınmazların kiralama ihalesi,  1 ve 3 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek. İhale şartname ve ekleri  Mersin Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Kira ve Tahsis Şube Müdürlüğünden ücretsiz görebilir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

27 Kas 2021 - 12:12 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.237.163 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bitlis'te kamu lojmanları satışa sunuldu mask
Bitlis'te kamu lojmanları satışa sunuldu
Sıfır atık için 12 ilçede ortak çalışma mask
Sıfır atık için 12 ilçede ortak çalışma
Özlü: “Başiskele’mizi hep birlikte yönetiyoruz”    mask
Özlü: “Başiskele’mizi hep birlikte yönetiyoruz”   
Gebze'de 4+1 183 m² dubleks daire icradan satılık mask
Gebze'de 4+1 183 m² dubleks daire icradan satılık
Darıca'da 281 m² depolu işyeri (hisseli) icradan satılık mask
Darıca'da 281 m² depolu işyeri (hisseli) icradan satılık
Yaşam Paylaşım geleneği bozmadı mask
Yaşam Paylaşım geleneği bozmadı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL