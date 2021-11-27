Hasaneyn Yasakdüzü Spor Tesisleri projesi başladı

Gölcük Hasaneyn Yasakdüzü’nün eşsiz doğal güzellikleri arasında örnek bir spor tesisi yükseliyor. Spor kulüplerinin ve vatandaşların doğa ile iç içe antrenman ve spor yapmalarına imkan sağlayacak proje için Gölcük Belediyesi ilk kazmayı vurdu. Başlatılan proje ile ilk olarak 157,8 dönüm alanda yer alacak spor tesislerinin alt yapı çalışmaları başlatıldı. Proje tamamlandığında, futbol kulüplerine ve güreş sporuna profesyonel olarak hizmet verecek.

PROJE, AĞAÇ KESİLMEDEN YAPILACAK

Yasakdüzü’nde Gölcük ve İzmit manzarası olan hâkim tepe üzerinde başlanılan proje, bölgedeki doğal güzelliklere zarar vermeden inşa edilecek. Tek bir ağaç kesilmeden tamamlanacak projede; net 68 x 105 metre ebadında nizami çim futbol sahası, 480 kişilik tribün, 30*30 m2 büyüklüğünde çim güreş alanı ve 480 kişilik tribün, 1300 metre uzunluğunda orman içi yürüyüş parkuru, futbol sahasının etrafında 7 metre eninde 6 parkur tartan koşu pisti ve aydınlatmalar yer alacak.

“GÖLCÜKÜMÜZE DEĞER KATACAK PROJEMİZ HAYIRLI, UĞURLU OLSUN”

Proje alanına giderek incelemelerde bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçede spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Sezer, “Doğal güzellikler arasındaki Yasakdüzü bölgemize modern bir spor tesisi kazandırıyoruz. Projenin hayata geçmesinde; Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Mehmet Akif Yılmaz’a, İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sportif tesisleşmemizde Gölcükümüze değer katacak projemiz hayırlı, uğurlu olsun” dedi.