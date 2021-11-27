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27 Kas 2021 - 13:19- Spor G: 27 Kas 2021 - 13:21

Öğretmenler Günü’nde kazanan dostluk oldu

Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında Derince’de düzenlenen halı saha dostluk maçında Başkan Aygün, öğretmenlerle bir araya geldi
Öğretmenler Günü’nde kazanan dostluk oldu mask
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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Derince’de de çeşitli etkinlikler organize edildi. Gün boyu çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan ilçede düzenlenen son program ise halı sahada dostluk maçı oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımlarıyla Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada kazanan dostluk oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, spor ve eğitim camiasının da takip ettiği müsabakada Başkan Aygün, öğretmenleri kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti. Öğretmenlerin toplumumuzun geleceğini şekillendirdiğini belirten Başkan Aygün,  “Ülkemizin yarınları için emek veren, gelecek nesillerimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimizin bu anlamlı günlerini bir kez daha kutluyorum” dedi.
# eğitim

27 Kas 2021 - 13:19 - Spor

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