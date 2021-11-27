Öğretmenler Günü’nde kazanan dostluk oldu

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Derince’de de çeşitli etkinlikler organize edildi. Gün boyu çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan ilçede düzenlenen son program ise halı sahada dostluk maçı oldu. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün katılımlarıyla Yenikent Halı Saha Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada kazanan dostluk oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, spor ve eğitim camiasının da takip ettiği müsabakada Başkan Aygün, öğretmenleri kutlayarak çeşitli hediyeler takdim etti. Öğretmenlerin toplumumuzun geleceğini şekillendirdiğini belirten Başkan Aygün, “Ülkemizin yarınları için emek veren, gelecek nesillerimizin mimarı kıymetli öğretmenlerimizin bu anlamlı günlerini bir kez daha kutluyorum” dedi.