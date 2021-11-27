Köprüden atlayan gencin intiharında şoke eden detaylar!

Alınan bilgiye göre İzmit Halkevi Köprüsünün demir korkuluklarına çıkan Mustafa Ünsal (22), kendisini D-100 karayoluna bırakarak intihar etti. Ünsal'ın yola atladıpını gören ve o esnada D-100 karayolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Turan Keskin idaresindeki 41 HT 050 plakalı tır, önündeki minibüse vurmamak için ani fren yapınca ardından gelen Abdülkadir Cerenoğulları idaresindeki 41 DV 150 plakalı tır önündeki tıra çarptı. İntihar ve hemen ardından meydana gelen trafik kazasını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde intihar eden Mustafa Ünsal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Abdülkadir Cerenoğulları ise ekiplerin çalışmalar ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan olay nedeniyle D-100 karayolunun İstanbu yönü bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Ünsal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ünsal'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

1 HAFTA ÖNCE BURSA'DAN İZMİT'E GELMİŞ

Talihsiz gencin aslen Konya Akşehirli olduğu ve 1 hafta önce iş aramak için Bursa'dan İzmit'e geldiği öğrenildi. Ailesi de Manisa'da yaşayan gencin cenazesi yapılan otopsi ve işlemlerin ardından memleketi Akşehir'e gönderildi. Gencin intiharına yakınları anlam veremezken, canına kıyacak bir genç olmadığını söyledi. 1 Mart 2021 tarihinden beri sosyal medya hesabından ölüm ile ilgili paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi. Aile ve ilişkileri konusunda sorun yaşadığı yaptığı paylaşımlardan anlaşılan genç intiharından saatler önce, “Vasiyetimdir, beni kimsesizler mezarlığına gömsünler” paylaşımı yaptı.

"ARTIK DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Sosyal medya hesabının girişine, “Ölmeden önce birkaç bir şey yazmaya geldim” şeklinde not düşen genç şu paylaşımlarda bulundu: "Galiba bu son gecem, mücadelem bitti artık devam edemiycem herkese hakkım helaldir. Sakın ola umudunuzu kaybetmeyin hep bir hayaliniz olsun ve onun peşinden gidin. Allah’a emanetsiniz. Tedirginim sanki son zamanlarda ölüme gidiyorum, Cennet değil cehennem ölmeden de görülebiliyormuş. Ben ailemden vazgeçmişim kimsenin yokluğu koymaz bana Tedirginim sanki son zamanlarda ölüme gidiyorum, Cennet değil cehennem ölmeden de görülebiliyormuş. Tek başıma saatlerce ağladım ben o bankta kimsesizliğime ve terkedilişime. Ne aile kaldı ne dost ne akraba ne de yâr.

"EN GÜVENDİĞİNİZ İNSANLAR YALNIZ BIRAKACAKLAR"

Demeyin sakın ha kimse bırakmaz beni mutlaka arkamda birisi var, En güvendiğiniz insanlar sizi en zor anlarınızda yalnız bırakacaklar. Beni gözden çıkaranların da kaybetmeyi göze alanların da yolu ve bahtı açık olsun. Ben kendi kendime yeterim eyvallah. E vallahi bugününüzü son gününüzmüş gibi yaşayıp sevdiklerinize sımsıkıya sarılın ölümün telafisi yok bugünün yarını olmayabiliyor bir daha sevdiklerinizi canlı görme şansınız olmayabiliyor Hızlı yaşadık da erken ölüm ne zaman? Herkes bana hak verdiğinde ve tamamen anlaşıldığımda mezarımın başında bana dua ediyor olacaklar geç olacak belki ama en kötü o gün beni anlayacaklar"