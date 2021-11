Büyükakın: “Asıl dertleri HDP’yi meşrulaştırmak”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı 65. Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı’na katıldı. Gündeme dair gelişmeleri değerlendiren Başkan Büyükakın, Kartepe ilçesi için toplam 129 eser, hizmet ve yatırım ile Kartepe ilçesine 397 Milyon 558 Bin TL’lik proje yaptıklarını belirtti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Sami Çakır’ın da yer aldığı danışma toplantısında, “Biz yaptıklarımızı anlatıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Hani deriz ya ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İş üretemeyeler, yani iş yapmayanlar laf üretiyor, biz ise iş üretiyoruz” dedi.

“MECLİSİN İRADESİNE YAPILMIŞ EN BÜYÜK HAKARETTİR”

“Geçtiğimiz gün Büyükşehir Meclisi’nde performans programı konuşuluyor” diyerek konuşmasına devan eden Başkan Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi’nin şimdiye kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacaklarını değerlendirmemiz gereken, ne yapılacağımızı anlatacağımız performansın konuşulduğu bir meclis toplantısına geldiler. Ve iyi oldukları tek bir performansı gösterdiler. Nedir o performans? Kaos ve kriz çıkarma performansı. Adalet arıyoruz diye geldiler, meclisi kapılarından zorla içeri girmişler, sanki hiç girememişler gibi o meclise. Her zaman geliyorlar zaten. O meclis tüm halkımıza açık. Ama meclisi basarcasına bir kalabalık halinde sloganlar atarak meclise gelinmesi meclisin iradesine yapılmış en büyük hakarettir. Ama biz onları ve onların ruh halini anlıyoruz. Yapacak işi olmayanın, söyleyecek sözü olmayanın sığınacağı tek bir yer var, oda kaos ve kriz çıkarmak.” diye konuştu.

“HER TÜRLÜ YALANI ATIN, BEN SUSAYIM MI?”

“Olanı olmuyor, olmayanı oluyor gibi göstermek, yalanla yalanlar söylemek, o yalanlar üzerine tekrar yalanlar söylemek ve memleketin huzur ortamını bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Ama milletimizin bunlara kulak asmadığını her fırsatta sokakta görüyoruz. Diyorlar ki biz sokaktayız, sokağa gelin. Gümbür gümbür geliyoruz diyorlar. Ben bütün ilçe meclis toplantılarımıza katılıyorum ve burada ki heyecanı görüyorum. Onlar ne yapıyorlar. İlçe binalarında bir tane odaya sıkışıyorlar. Şu an burada ki ön sıra o odaya girse onlardan daha fazla kalabalık oluşturur. Ve diyorlar ki, biz bunları söyleyince rahatsız oluyorlar. Sen belediye başkanısın bize niye çatıyorsun diyorlar. Peki mi diyelim, oldu o zaman siz ne derseniz onu konuşayım. Siz oradan her şeyi söyleyin, her türlü yalanı atın, ben de susayım mı?”

“ÇÜNKÜ RUH DÜNYALARINDA O KADAR TAHAMMÜLSÜZLER Kİ”

“Birde, engelliyorlar diyorlar. Bakın yine bir başka iftira attılar” vurgusu yapan Başkan Büyükakın, “Yürüyüş yolu yapıyoruz ya, İzmit merkezde. Yürüyüş yolunun üzerinde iki tane megabord var. Yani reklam panosu. Kimin biliyor musunuz? İzmit Belediyesi’nin. Nevzat Başkanımız döneminde konmuş. Ve biz göreve geldiğimizden beri onlar orda duruyor zaten. Ellemedik. Yeni yürüyüş yolu yapıyoruz. Koskoca megabordlar orda durmaz dedi mimarımız. Başka bir ekran tasarımı yaptı. Daha naif, daha güzel ekranlar. Orası Çarşamba pazarı değil, orası yürüyüş yolu. Sonra bunları indirdiler, dediler. Yazı yazdık kendilerine. Dedik ki, bunları buradan kaldırın, projemiz devam ediyor. Nereye koyacağınızı bize tekrar söylersiniz, biz onu oradan kaldırtırız da dedik. Yürüyüş yolu zaten bizim sorumluluğumuzda olan bir yer. Onu orda durmasına da gerek yok. Zaten ellememişiz biz. Şimdi bizim bilbordumuzu görmeye tahammülü yok diyenler var ya. Geçen pişti oldular biliyorsunuz. Kendi Whatsap gruplarında Büyükşehir Belediyemizin bilbordlarını yıkın, kamyon sürün üzerine bunların diyecek kadar gözleri kararmış. Çünkü ruh dünyalarında o kadar tahammülsüzler ki hem yapıyorlar hem de çıkıp bağırıyorlar, bizi engelliyorlar bizi çalıştırmıyorlar, diyorlar.”

“KAFALARI KENDİLERİNE DESTEK VERMEYENLERİ KÖSTEKLEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR”

“iki buçuk yıllık dönem içerisinde Mustafa Bey en çok hizmet Kartepe’ye yapıldı dedi ama” diyerek konuşması sürdüren Başkan Büyükakın, şunları kaydetti: “Bu dönem en çok yatırımı İzmit ilçemize yaptık. Şimdi onlar zannediyorlar ki biz orda onlar var diye hatta onları engellemek için bu hizmetlerimi yaptığımızı zannediyorlar. Kafa nasılsa öyle düşünüyorlar. Oysa İzmit İlçemizde ki halkımız hepimizin hizmet etmek zorunda olduğu kıymetli vatandaşlarımızın yaşadığı bir ilçemizdir. Yürüyüş yolunu İzmit Belediyesi CHP’de olmasaydı biz yapmayacak mıydık? Kafalar böyle düşünüyor ya. Mesela, biz bir vakfa bir yer verdiğimizde, orayı siz neden o vakfa verdiniz diyorlar. Kendi yandaşınıza veriyorsunuz diyorlar. Sonra diyoruz ki bakın burayı da biz yaptık, sesleri çıkmıyor. KYÖD’ü verdik ona da ses çıkmıyor. Çünkü kafa sadece kendilerinin destekleyen gruplara destek vermek, kendilerine destek vermeyenleri kösteklemek için çalışıyor.”

“SEN ALİ KIRAN BAŞ KESEN MİSİN?”

Başkan Büyükakın konuşmasını, “Belediye herkesin belediyesidir. Belediye tüm vatandaşlara hizmet eder. Belediye sizin babanızın malı değildir. Bunu öğrenin artık. İstanbul’da ki beyefendi çıkıyor, ben burayı alırım, burayı tahsis edilmiş ama ben geri alırım. Kimin malını kimden geri alıyorsunuz. Bunu almaya nasıl hakkın var. Bu hakkı sana kim veriyor. Bu memlekette hukuk herkes için geçerli olan bir hukuktur. Bu memlekete hukuk herkesi bağlayan hukuktur. Sen belediye başkanı oldun diye her istediğini yapabileceğini mi zannediyorsun. Sel Ali kıran baş kesen misin?” diyerek sürdürdü.

“ARDINDAN HDP ÇIKACAK, ONLARDA DİYECEK BİZDE HELALLEŞELİM”

“Hani bunlar bize diyorlar ya haksızlık ve hukuksuzluk yapıyorlar” sözlerini sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Niye helalleşme gereği duydunuz. Çünkü tarihiniz yani ömrünüz helalleşme gereği duyan bir tarihtir. Siz sabahtan akşama kadar helalleşin. Kimle helalleşeceksiniz. Sizin yüzünüzden üniversite okuyamayan genç kızlarla mı helalleşeceksiniz. Kimle helalleşeceksiniz. Sizin helalleşmeye ömrünüz yetmez. Sabahtan akşama kadar helalleşin. Peki mevzu bu mu zannediyorsunuz. Mevzu öyle değil. Öyle kurnazlar ki şimdi bakın size söylüyorum, sizde takip edin. Ardından asıl HDP’nin meşrulaştırması süreci gelecek. Asıl dertleri o. CHP’nin helalleşmesi falan değil. Ardından HDP çıkacak, onlarda diyecek bizde helalleşelim. Ya biz bazı yanlışlar yaptık, diyecekler. Hadi onları anladım. Bir tanesi de çıkmış 28 Şubat ile helalleşecekmiş. Allah akıl fikir versin. Ona söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Gerçekten oturuyorum, ne demek istedi, dilimi sürçtü diye düşünüyorum. Ama hiçbir şekilde bir mantık silsilesi kuramıyorum. Allah selamet versin diyorum.”