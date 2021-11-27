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27 Kas 2021 - 14:26- Gündem G: 27 Kas 2021 - 14:36

İzmit Belediyesi Erasmus hakkında gençleri bilgilendirdi

İzmit Belediyesi, Erasmus programı hakkında gençleri bilgilendirmek, değişim projeleri hakkında merak ettikleri soruları yanıtlamak için Speaking Cafe’de Erasmus fırsatlarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi
İzmit Belediyesi Erasmus hakkında gençleri bilgilendirdi mask


İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Eurodesk Temas Noktası, gençleri Erasmus fırsatlarına yönelik bilgilendirmek amacıyla Avrasya Gençlik Gelişim Derneği ile birlikte bilgilendirme semineri düzenledi. Speaking Cafe’de düzenlenen seminere katılan gençler Erasmus fırsatları, yurtdışında katılabilecekleri gençlik değişimi projeleri, Avrupa Dayanışma Programı gibi konularda bilgi sahibi oldu.
# İzmit belediyesi

27 Kas 2021 - 14:26 - Gündem

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