İzmit Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Eurodesk Temas Noktası, gençleri Erasmus fırsatlarına yönelik bilgilendirmek amacıyla Avrasya Gençlik Gelişim Derneği ile birlikte bilgilendirme semineri düzenledi. Speaking Cafe’de düzenlenen seminere katılan gençler Erasmus fırsatları, yurtdışında katılabilecekleri gençlik değişimi projeleri, Avrupa Dayanışma Programı gibi konularda bilgi sahibi oldu.
27 Kas 2021 - 14:26- Gündem Güncelleme: 27 Kas 2021 - 14:36
İzmit Belediyesi Erasmus hakkında gençleri bilgilendirdi
İzmit Belediyesi, Erasmus programı hakkında gençleri bilgilendirmek, değişim projeleri hakkında merak ettikleri soruları yanıtlamak için Speaking Cafe’de Erasmus fırsatlarına yönelik bilgilendirme semineri düzenledi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.