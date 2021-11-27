Kocaeli’de bir zam eylemi daha! “Emekçiler açlığa, ölüme terk edildi”

İktidarın ekonomi politikaları sonrası ülkemizdeki yoksulluk her geçen gün artmaya devam ediyor. Döviz kurlarının kontrolden çıktığı ve krizin yükünün yoksulların sırtına yüklenmesi sonrası Sivil Toplum Kuruluşları ve Sendikalar duruma tepki göstermeye devam ediyor. İzmit’te Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Uğur Mumcu Parkı’nda zamlara tepki gösterdi. Açıklamaya partilerin ve sendikaların temsilcileriyle, üyeleri katılım sağladı. Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını dönem sözcüsü Ethem Kartal okudu. Kartal açıklamasında, “Tek adam yönetiminin ülkeyi getirdiği açlık, yoksulluk, işsizlik ve sefalet koşulları olmuştur. Son birkaç ayda yaşadığımız döviz kurlarındaki artış emekçilerin hayatına zam, yüksek enflasyon, gelirlerde düşüş ve işsizlik olarak yansımaya başlamıştır”ifadelerini kullandı.

“HALKIN PAYINA İŞSİZLİK VE YOKSULLUK DÜŞÜYOR”

Siyasi iktidarın övünerek açıkladığı büyüme rakamlarının hiçbir toplumsal ve gerçekçi karşılığı yoktur diyen Kartal, ‘’İktidarla çıkar birliği içindeki bir avuç yandaş ve İşbirlikçinin kasaları şişerken, halk ve geniş emekçi kesimleri her gün daha fazla borçlanmaya, zorunlu ihtiyaçlarından daha fazla kısmaya başlamıştır. Toplumdaki gelir dağılımı giderek derinleşmektedir. Siyasi iktidarın övünerek açıkladığı büyüme rakamlarının hiçbir toplumsal ve gerçekçi karşılığı yoktur. Bu büyüme hormonlu bir büyümedir. Bu büyümeden halkın payına düşen işsizlik ve yoksulluk olmuştur. İktidar sahiplerinin tek derdi, rant çarklarını döndürebilmek, iktidar sürelerini uzatabilmek ve kasalarını doldurabilmektir’’ dedi

“HER YENİ GÜNE DAHA YOKSUL OLARAK UYANIYORUZ”

Ekonominin büyümesinin kimin faydasına olduğunu soran Kartal, “Enflasyon durdurulamıyor, her dakika cebimizdeki para değer kaybediyor. Her yeni güne daha yoksul olarak uyanıyoruz. Enflasyon TÜİK'e göre yüzde 19,89, oysa bağımsız araştırmacılara göre yüzde 50 civarında. Aldığımız bir ürünü bir ay sonra aynı fiyata alamıyoruz. Ücretlerimiz enflasyonun altında ezildi. Asgari ücret bile açlık sınırının altında kaldı. Bahsedilen büyüme rakamlarında pay alamıyoruz. O zaman sormak hakkımız ekonomi kimin için büyür?” diye belirtti.

“EMEKÇİLER ADETA AÇLIĞA, ÖLÜME TERK EDİLMİŞ DURUMDADIR”

OHAL hukukunun devam ettiğini söyleyen Kartal, “İşsizlik aldı başını gidiyor Kovid19 döneminde işçi çıkarmak artık bahane bile gerektirmiyor. İşverenler KOD:29 ile işçileri sorgusuz sualsiz işten çıkarabiliyor. İşsizlerin sayısı 10 milyona yaklaştı. Her dört gençten biri işsiz. Kadınlarda işsizlik oranı daha fazla. Bin bir emekle ve bir sürü fedakârlıkla üniversite bitiren gençlerin iş bulması neredeyse hayal oldu. Patronlar istediği zaman keyfi olarak işten çıkarıyor, iktidar seyrediyor, ihraç ediyor. OHAL hukuku devam ettiriliyor. İhraç edilen kamu emekçilerinin yollarının tamamı kapatılmış durumda. İhraçları inceleme komisyonu hukuksuzluğu aklama komisyonuna dönüşmüştür. Krizin derinleştiği bugünlerde ihraç edilen emekçiler adeta açlığa, ölüme terk edilmiş durumdadır. Hiçbir yargı kararına dayanmayan hukuksuz ihraçlar geri yolu açılsın”şeklinde.

“İŞÇİLERİN PARASI ÖDENMİYOR”

Kartal işsizlik Fonundan yararlanmanın zorluğundan bahsederek, ‘’Halkın payına açlık, sefalet işsizlik düşerken, patronlara kredi, teşvik, vergi affı getiriliyor. İşsizlik fonunda biriken işçilerin parası işçiye ödenmiyor. Çünkü İşsizlik Fonundan yararlanmak oldukça zor ve fon patronlara sermayeye peşkeş çekiliyor! Bu soyguna son verilsin, İşsizlik fonu amacına uygun işini kaybeden emekçiler için kullanılsın. Maaşlarımızdan kaynaktan kesilen Gelir Vergisinden, tüketimde ödediğimiz KDV ve ÖTV'ye kadar her adımda bizden alınan vergilerin nereye, kime harcandığını bilmek istiyoruz. Kısacası esnafın, işçilerin, emekçilerin, vergileriyle oluşturulan bütçenin tarafı olmasını söz sahibi olmasını istiyoruz” dedi.

“HERKESE TEMEL GELİR GÜVENCESİ SAĞLANSIN”

Grev hakkının kullanılması önündeki engeller kaldırılsın diyen Kartal, ‘’Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun. Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. Dolaylı vergiler düşürülsün. Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve yatırımlara bütçeden ayrılan payın artırılsın. Özelleştirme adı altında yağmalanan kamu varlıklarının satışına son verilsin. En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin. Herkese temel gelir güvencesi sağlansın. Toplumsal cinsiyete uygun bir bütçe hayata geçirilsin. Düşünce ve ifade özgürlüğünün, Grev hakkının kullanılmasının önünde ki tüm engeller kaldırılsın. Yıllardır oyalanan EYT'lilerin sorunu seçim malzemesi yapılmadan çözülsün. Öğrenciler Cemaat, tarikat ve vakıf yurtlarına mecbur bırakılmasın, devlet yurtlarında barınmaları sağlansın” açıklamalarında bulundu.