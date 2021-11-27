Öğretmenlerden Vali Yavuz’a ziyaret

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, beraberindeki öğretmenler ile Vali Seddar Yavuz’a 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında ziyarette bulundu.Yapacakları etkinlikler hakkında bilgi veren Akmanşen kabullerinden dolayı da Vali Yavuz’a teşekkür etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yavuz, konuklarıyla bir süre sohbet ederek, “Büyük fedakârlık ve özveri göstererek sevgili yavrularımızı yetiştiren, vatan, millet ve bayrak sevgisini aşılayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimize ve ahirete irtihal eden eğitim camiamızın neferlerine Allah’tan rahmet diliyorum. Görevlerinin başında bulanan öğretmenlerimize de çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.