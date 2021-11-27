Reklamı Kapat
27 Kas 2021 - 15:03- Sağlık G: 27 Kas 2021 - 15:04

Meyve suyu hakkında bilinmeyen gerçekler

Hastalıklardan korunmanın ve sağlıklı bir yaşam için güçlü bir bağışıklık sistemi gerektiğini belirten uzmanlar, güçlü bir bağışıklık sistemi için de bol bol vitamin içeren, antioksidan ve mineral açısından güçlü meyve sularının tüketilmesini öneriyor
Meyve suyu hakkında bilinmeyen gerçekler mask

Meyve sularının sağlıklı bir diyette özel bir yeri olduğunu kaydeden Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç meyve sularının özelliklerini ve sağlığa yararlarını anlattı ve “Sofranızdan meyve suyunu eksik etmeyin” dedi.

 

Portakal Suyu: Bir bardak portakal suyu günlük C vitamini ihtiyacını karşılıyor. Potasyum, folat, B1, B2, B6 vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren portakal suyunun, kanser hücrelerinin gelişimini önlediği ve kılcal damarları güçlendirdiği biliniyor.

 

Kayısı Suyu: Bir bardak kayısı suyu günlük A vitamini gereksiniminin 1/3’ünü karşılayacak değere sahip. Kayısıda bulunan diyet posası sadece kabızlık değil, hassas bağırsak hastalığı, apandisit, hemoroid, diş hastalıkları, şeker hastalığı, kalp hastalıkları ve kolon kanseri gibi hastalıkların oluşum riskini azaltıyor, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlıyor.

 

Üzüm Suyu: Üzüm suyu A, B ve C vitaminlerinden zengin olmasının yanı sıra bol miktarda potasyum ve demir içeriyor. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak, hücrelerdeki yıpranmışlığı azaltıyor ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor.

 

Şeftali Suyu: Şeftali suyu A ve C vitaminin yanında güçlü bir antioksidan ve A vitamini aktivitesi gösteren beta karoten bakımından zengin bir içecektir. İçerdiği diyet lifleri ve antioksidan maddeler, kalp damar sağlığının korunmasında ve kanserden korunmada etkili.

 

Nar Suyu: Kolesterol ve şekeri dengeleyerek kalp sağlığını koruyan nar suyu kanser hücrelerinin gelişmesini de engelliyor. Ayrıca bağırsak parazitlerini de düşürmede etkilidir.

 

Vişne Suyu: Ateşli hastalıklara karşı güçlü bir silah olan vişnede A vitamini ve potasyum bulunur. Kandaki asitleşmeyi de temizleyen vişne suyu mide ve karaciğerin düzenli olarak çalışmasını da sağlar.

 

Elma Suyu: Elma bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan B3, E vitamini ve potasyum içeriyor. Kan şekerini kontrol altında tutan elma suyu baş ağrısına da iyi geliyor.
# sağlık

27 Kas 2021 - 15:03 - Sağlık

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.237.163 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Meyve suyu hakkında bilinmeyen gerçekler mask
Meyve suyu hakkında bilinmeyen gerçekler
Nezleye karşı karabiber çayı tüketin !   mask
Nezleye karşı karabiber çayı tüketin !  
Aşırı üzüntülü olma haline dikkat!      mask
Aşırı üzüntülü olma haline dikkat!     
Mideniz bulanıyorsa aslında kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz! mask
Mideniz bulanıyorsa aslında kalp krizi geçiriyor olabilirsiniz!
Kışın kalp krizi riski artıyor!   mask
Kışın kalp krizi riski artıyor!  
Doların yükselişi reçeteli ilaçları vuracak       mask
Doların yükselişi reçeteli ilaçları vuracak      
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL