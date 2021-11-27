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27 Kas 2021 - 15:04- Ekonomi G: 27 Kas 2021 - 15:05

Ford Otosan’dan hafif mobilite çözümleri sunan yeni girişim: Rakun

Günümüzde hızla yükselen e-ticaret ve mobilite trendine yönelik müşterilerin ihtiyaçlarından yola çıkan Ford Otosan, elektrikli ve ticari araç üretiminde sahip olduğu bilgi birikimini inovasyon gücüyle birleştirerek ortaya çıkardığı Rakun Pro2 ve Rakun Pro3’ü tanıttı
Ford Otosan’dan hafif mobilite çözümleri sunan yeni girişim: Rakun mask

Avrupa’nın ticari araç üretim lideri Ford Otosan, yeni girişimi RakunMobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. şirketi ile yenilikçi ve hafif mobilite çözümleri arayan tüm kullanıcılar için farklı iş modelleri ile hizmet sunmayı hedefliyor. Günümüzde, pek çok sektörde büyük dönüşümler yaşandığını ve kuralların yeniden yazıldığını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Müşterilerimizden aldığımız ilhamla, elektrikli araç üretiminde ve ticari araç üretiminde sahip olduğumuz bilgi birikimi ile son nokta teslimatına hizmet edecek, 4’ten az tekeri olan çevreci, elektrikli bir araç üretme hayalini kurduk. İşte Rakun da böylece doğmuş oldu. Yüzde 100 Ford Otosan iştiraki olan RakunMobilite şirketimizle müşterilerimizin mobilite alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştireceğiz” dedi.

“SABIRSIZLANIYORUZ”

RakunMobilite A.Ş. Genel Müdürü Eren Atlı, “Rakun Pro 2 ve Pro 3 ile işletmeler verilen siparişlerin teslimatını güvenilir, dayanıklı ve en önemlisi %100 elektrikli, dolayısıyla ses çıkarmayan, çevreye duyarlı bir şekilde yapabilme imkanı bulacak. Araçlarımızı ilk etapta kurumsal müşterilerle kiralama ve satış yöntemi ile buluşturacağız. İlerleyen dönemlerde ise bireysel müşterilerimizin de Pro2 ve Pro3 ile yollarda olmasını planlıyoruz. Seçili Ford binek ve hafif ticari servislerinde, hem de mobil servis hizmeti ile yerinde servis hizmeti sunacağız. Tam elektrikli Rakun Pro2 ve Pro3’ü müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

DİK YOKUŞLARDA ZORLANMAYACAK

Yokuş çıkma yeteneğinin özellikle elektrikli motorlarda önemli bir konu olduğu göz önüne alınarak geliştirilen Rakun Pro2 ve Pro3 için yokuş çıkabilme kapasitesi en kritik önceliklerden biri oldu. Yenilikçi ve üstün elektrikli motor teknolojisiyle gücü doğru şekilde tekerleklere ileterek, özellikle İstanbul’un dik yokuşlarından zorlanmadan yol alabiliyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda üretilen Rakun Pro2 ve Rakun Pro3’ün satış, pazarlama ve satış sonrası operasyonlarından RakunMobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sorumlu olacak.

27 Kas 2021 - 15:04 - Ekonomi

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