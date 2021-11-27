KTO ile Gedik Üniversitesi’nden indirim protokolü

Körfez Ticaret Odası olarak üyelerine çeşitli avantajlar sağlayan Oda Yönetimi, bilindiği üzere teknoloji firmaları, sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, restoranlar gibi birçok alanda, paydaşlarıyla yaptığı avantajlı indirim protokolleri ile üyelerine indirimli fiyatlar sağlıyor.KTO üyeleri ve birinci derece yakınlarına özel indirim sağlamak adına, Oda Yönetimi ve İstanbul Gedik Üniversitesi arasında “avantajlı indirim” anlaşması yapıldı. Bu sayede birçok bölümü içerisinde barındıran ve akademik anlamda başarısını farklı alanlarda gösteren Gedik Üniversitesi’nin imkanlarından faydalanma konusunda, KTO üyeleri kendilerine özel avantajlı fiyatlardan yararlanma şansı yakalayacaklar.

“FARKLI ALANLARDA DA İSTİYORUZ”

Gedik Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Sorumlusu Oktay Özçelik, “Körfez ilçemizin ticari, sosyal ve ekonomik gelişmelerine öncülük eden çok değerli çalışmalar içinde bulunan Körfez Ticaret Odamızla işbirliği yapmakta olduğumuz ve değerli üyelerine hizmet sunma imkanını yakaladığımız için çok mutluyuz” dedi. KTO Genel Sekreteri Berat Nas ise, “Eğitim alanında yaptığımız bu işbirliğinin üyelerimizin veya birinci derece yakınlarının gelişimine fayda sunmasını umuyoruz. Gedik Üniversitesi'ne lisans ve lisansüstü eğitim almak isteyen üyelerimiz ve yakınlarına sağladığı avantajlı imkandan ötürü çok teşekkür ederiz. Gedik Üniversitesi ile işbirliğimizi eğitimin farklı alanlarında da geliştirmeyi istemekteyiz” şeklinde konuştu.