Dilovası’na İlbank’tan 1 milyon 500 bin TL’lik destek

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün gittiği Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Enver İsturk’un yanı sıra birçok bakanlık bürokratı ile Dilovası’nda yapılacak hizmetler konusunda görüştü.

“TAVŞANCIL TOPLU KONUT PROJESİ HAYAT BULACAK”

Başkan Şayir, ilk olarak Tavşancıl Mahallesi’nde TOKİ tarafından yapılacak olan Toplu Konut Projesi’ni gündeme getirerek, yapılacak olan binaların Dilovası’na yeni bir çehre kazandıracağını ifade etti. Çevre Bakanı Murat Kurum’un “Bakanlığımız için stratejik öneme sahip bir proje” dediği Tavşancıl Toplu Konut Projesi için kamulaştırma bedellerinin önceden gönderildiği, projenin tasarımlarının hazır olduğu, kamulaştırma çalışması biter bitmez ihaleye çıkılacağını ifade ettiği öğrenilirken, Bakan Kurum’un talimatı ile TOKİ Bölge Müdürü ve bakanlık bürokratlarının haftaya salı günü Dilovası’na gelerek inceleme yapacakları belirtildi.Bakan Kurum, İlbank’a aydınlatmalar için 1 milyon TL, çevre düzenlemesi için de 500 bin TL destek verilmesi talimatını Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne verdi.

ORMAN BAKANI İSTEKLERİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Başkan Şayir, Ankara ziyaretlerinin ikinci gününde Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Dilovası’nda ormana ait olan ve mesire alanı olarak başlatılması düşünülen yerlerin Dilovası Belediyesi’ne tahsisi konusunda Bakan Pakdemirli’ye brifing veren Başkan Şayir, “Orman Bakanımız sayın Pakdemirli’den olumlu dönüş aldık. Sürecin hızlandırılması ve sağlıklı yürümesi için ilgili genel müdür görevlendirildi. Bundan sonra süreci arkadaşlarımız takip edecek ve nihayi sonuca kavuşacağız” dedi.

DEVLET HASTANESİ’NİN STATÜSÜ DEĞİŞİYOR

Önceki ziyaretlerinde seçim beyannamesinde de bulunan Dilovası Devlet Hastanesi’nin statüsünün değişmesi için girişimlerde bulunan Şayir, son ziyaretinde de konuyu gündeme getirdi. Bakanlık yetkilileri ile görüşen Başkan Şayir, “Hastanemizin statüsünün değişmesi için yoğun girişimlerimiz olmuştu. Bugün yaptığımız ziyarette olumlu gelişmelerin olduğunu öğrendik. Net bir tarih vermemekle beraber yakın bir zamanda Dilovası Devlet Hastanemizin statüsünün değiştiğini ilçe halkımıza müjdeleyeceğimizi şimdiden söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

2022 YILINDA YATIRIMA ALINACAK

Başkan Şayir, Ankara temaslarında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’nı da ziyaret ederek Dilovası’nın önemli sorunlarına çözüm aradı. AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Bakan Yardımcısı Enver İskurt’u ziyaret eden Şayir, önceki ziyaretlerinde Diliskelesi Mahallesi’ne alternatif araç üst geçidi için destek talebinde bulunmuş ve projenin hayata geçmesi için bakanlıktan destek istemişti. Yapılan çalışmaları ve gelinen son noktayı Bakan Yardımcısı Enver İskurt’a anlatan Şayir, projenin hayata geçirilmesini istedi.

YÜKSEK GERİLİM HATLARI KALDIRILACAK

Başkan Şayir Ankara ziyaretinde son durağı TEİAŞ Genel Müdürlüğü oldu. TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım’ı ziyaret eden Başkan Şayir, Dilovası’nın çeşitli noktalarından geçen ve ilçe halkının can ve mal güvenliğini tehdit eden TEİAŞ’a ait olan yüksek gerilim hatlarının kaldırılmasını talep etti. Özellikle DiliskelesiPolisan Ortaokulu bahçesinde bulunan hatların öğrenciler için tehlike oluşturduğunu ifade eden başkan Şayir, ivedi ile bu hatların kaldırılması konusunda Genel Müdür Orhan Kaldırım’dan destek istedi. Kaldırım’ın hatların ivedilik ile kaldırılması için çalışma başlatacaklarını söylediği öğrenildi.