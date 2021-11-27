Ömer Çeker, mazbatasını aldı

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi’nin 7’nci Olağan Genel Kurulu hafta sonu gerçekleşmiş, mevcut Başkan Ömer Çeker’in tek liste ile delegelerin büyük teveccühü ile tekrar başkan seçilmişti. Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker ve yönetim kurulu üyeleri önceki gün İzmit İlçe Seçim Kurulu Müdürü Tuğba Kılınç’tan mazbatasını alarak yeni dönem çalışmalarının startını verdi.

AFYON’A TAZİYE ZİYARETİ

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, Darıca İşyeri Baş Temsilcisi Zafer Kurt’un eşinin vefatı nedeniyle Afyon Döğer Beldesi’ndeki cenaze törenine katıldı. Kurt’a baş sağlığı veren Başkan Çeker ile birlikte Başkan Yardımcısı Osman Ayas’ta hazır bulundu. Çeker, Türk Sağlık-Sen eski işyeri temsilcisi İdris Çakır’a da bir ziyaret gerçekleştirdiler. Başkan Çeker ve beraberindeki heyet daha sonra sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen’i makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun danışmanı ve Kocaeli Kent Konseyi eski Genel Sekreteri Gültekin Görüm’de Çeker’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu