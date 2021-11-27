İYİ Partililer eğitimcileri ağırladı

İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Siyaset Akademisi ve Eğitimden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Zehra Demirbaş tarafından düzenlenen organizasyonla parti yöneticileri, Körfez’deki emekli öğretmenlerle bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltılı program Körfez Center’daki kafeteryada gerçekleşti.

ATATÜRK UNUTULMADI

Buluşmada ayrıca İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ile İlçe Teşkilat Başkanı Tugay Polat ve eşi Gülşen Polat da katıldı. Davetlerine gösterilen ilgi dolayısıyla konuklarına teşekkür eden İYİ Parti Siyaset Akademisi ve Eğitimden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Zehra Demirbaş, “Tüm eğitim camiasının Öğretmen Gününü kutluyorum. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yitirdiğimiz bütün eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.Birol ARATEMUR