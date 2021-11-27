İYİ Partililer eğitimcileri ağırladı

İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilatı, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Siyaset Akademisi ve Eğitimden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Zehra Demirbaş tarafından düzenlenen organizasyonla parti yöneticileri, Körfez’deki emekli öğretmenlerle bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltılı program Körfez Center’daki kafeteryada gerçekleşti.
ATATÜRK UNUTULMADI
Buluşmada ayrıca İYİ Parti Körfez İlçe Başkanı Cahit Sürüm ile İlçe Teşkilat Başkanı Tugay Polat ve eşi Gülşen Polat da katıldı. Davetlerine gösterilen ilgi dolayısıyla konuklarına teşekkür eden İYİ Parti Siyaset Akademisi ve Eğitimden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Zehra Demirbaş, “Tüm eğitim camiasının Öğretmen Gününü kutluyorum. Başta başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yitirdiğimiz bütün eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.Birol ARATEMUR
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.