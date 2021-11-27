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27 Kas 2021 - 15:11- Gündem G: 27 Kas 2021 - 15:13

İsmail Akalın, STK’ları ağırladı

Kandıra Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Akalın, Kandıra’daki STK’ları ağırladı
İsmail Akalın, STK’ları ağırladı mask

Kandıra Musiki ve Tiyatro Derneği Başkanı Rüştü Uygur veyönetim kurulu üyelerinden Sabahattin Akyıldız ve Hakkı Oruç, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Biz Kandırayız Platformu Yöneticisi ve Satranç Öğretmeni Mustafa Yıldız, iş insanları Kamil Görgün ve Turan Şanlı, Meclis üyesiİsmail Akalın’ı ziyaret etti.  Bu tarz ziyaretlerin devam edeceğinin sinyalini veren Akalın, misafirleri ile Kandıra’nın sorunlarını görüştü.
# Mustafa

27 Kas 2021 - 15:11 - Gündem

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