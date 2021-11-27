Kandıra Musiki ve Tiyatro Derneği Başkanı Rüştü Uygur veyönetim kurulu üyelerinden Sabahattin Akyıldız ve Hakkı Oruç, Kocaeli Kandıralılar Derneği Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Biz Kandırayız Platformu Yöneticisi ve Satranç Öğretmeni Mustafa Yıldız, iş insanları Kamil Görgün ve Turan Şanlı, Meclis üyesiİsmail Akalın’ı ziyaret etti. Bu tarz ziyaretlerin devam edeceğinin sinyalini veren Akalın, misafirleri ile Kandıra’nın sorunlarını görüştü.
27 Kas 2021 - 15:11- Gündem Güncelleme: 27 Kas 2021 - 15:13
İsmail Akalın, STK’ları ağırladı
Kandıra Belediyesi Meclis Üyesi İsmail Akalın, Kandıra’daki STK’ları ağırladı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.