Yurtsever: İkinci kitabım hazır

Kentinizin tanınmış eğitimcilerinden, ekim ayında Cinius Yayınları’ndan ilk kitabı olan Kaçunka’yı okurlarının beğenisine sunan Gani Yurtsever, ikinci kez düzenlenen imza gününde okurları ve sevenleriyle İzmit Soydan İş Hanı’nda bulunan Kitap Keyfim’de bir araya geldi. 14.00-17.00 saatleri arasında okuyucu ile buluşan Yurtsever’i eşi Naciye Yurtsever, Şair Erdem Arcan ve Kitap Keyfim’in sahibi Şerafettin Ergül de yalnız bırakmadı.

“BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM”

Gani Yurtsever ikinci kez düzenledikleri imza günüyle ilgili, “İlk imza gününde pandemi nedeniyle evden çıkamayan insanlar olmuştu. Bunun üzerine sahaf arkadaşımız Şerafettin Ergül’den ricada bulundukları için ikincisini düzenledik. Bunda Şerafettin Ergül arkadaşımızın büyük emeği var. Zaten kentler, sahafıyla soluk alan yapılardır. Bu nedenle Kitap Keyfim Sahafı İzmit’e soluk aldıran önemli bir kültür merkezi. Ben burada kitap imzalamaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

“KİTABINIZ AKICI DEYİNCE ÇOK MUTLU OLDUM”

Çok güzel şeyler duyduğunu belirten Yurtsever, “İlk imza günüm kuşkusuz daha kalabalıktı. Kentin duyarlı insanları, dernekler, siyasi parti temsilcileri buradaydı ve kentte kitabı olan sanatçı dostlarımız da geldiler. 1976’da geldiğim İzmit’te bir yerimin olduğunu, bu kentin bir insanı olduğumu gördüm bu vesileyle. Gebze’den Kandıra’ya kadar birçok yerden gelen arkadaşlarımız da oldu. Onların telefon ve kimi yazışmalarla düşüncelerini alıyorum. Çok güzel şeyler duyuyorum. İlkokul mezunu işçi arkadaştan duyduğum bir söz beni çarptı. “Keşke yemeğimi yedikten sonra okumaya başlasaydım. Üç buçukta kitap bittiğinde bir hayli yorgun düşmüştüm; ertesi gün sıkıntı çekmiştim. Kitabınız akıcı” dedi. Ben edebiyat öğretmeniyim. ‘Akıcı’ kavramını öğrencilerime anlatırken zorlanırdım ama bir işçi arkadaşımın “kitabınız akıcı” deyince çok mutlu oldum” ifadelerine yer verdi.

“İKİNCİ KİTABIM ÇOK İDDİALI”

İkinci kitabını tamamladığını da duyuran Yurtsever, “Okurlarımız yeni kitaplar istiyorlar. İkinci kitabım hazır. İki, üç ay içerisinde okurlarla buluşacak. İkinci kitabım çok daha iddialı bir kitap. Bu ülkeye dışarıdan gelen insanlar oldu. Bu insanların yaşadıklarını konu aldım. Üzerinde 3 yıl çalıştım ama bu yıllarca kafamda oluşan bir kitaptı. Biraz iddialı, biraz tezli bir kitap olacak. Bu bölgede çok göçmen var. İzmit, Yugoslavya göçmenlerinin ağırlıklı olduğu kentlerden biri. O insanların yaşamını ve savrulmalarını konu aldım. Diğer dosyalar sırada bekliyor. 12 Eylül mektuplaşmaları var, bir Kars dosyası var; uzun yıllar çalıştığım bölge” dedi.

“ KOCAELİ GAZETESİ’NE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kocaeli Gazetesi’ne teşekkür ettiğini belirten Yurtsever, “Tanzer Ünal, 12 Eylül sürecinde desteğini de gördüğüm aydın bir arkadaşımızdır. Mesleğimizden bir öğretmendir. Eşi Müzeyyen Hanım ile de yakın olduk birçok konuda. Özellikle İzmit’in kent olmasında ve İzmit kültürünün gelişmesinde emeği geçen bir arkadaşımız. Onlar beni bu çalışmalarda hep yüreklendirmişlerdir. Teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

KAÇUNKA NE ANLATIYOR?

Yazar Yurtsever Kaçunka ile ilgili, “1948’de Makedonya’da doğdum. 2006’da doğduğum topraklara yaptığım gezi, “Çocukluğumla buluşma-hesaplaşma” tadındaki bu yapıtı çıkardı ortaya” dedi.