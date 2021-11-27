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27 Kas 2021 - 15:17- Eğitim G: 27 Kas 2021 - 15:18

Marmara Koleji, gelecek için Tohum Takas Şenliği düzenledi

Kocaeli Marmara Koleji Anaokulu ve İlkokul öğrencileri, Tohum Takas Şenliği yaparak gelecek için önemli bir etkinliğe imza attılar

Marmara Koleji, gelecek için Tohum Takas Şenliği düzenledi mask

Dünya çapında öğrenciler yetiştirme hedefiyle 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda hizmet vermeye başlayan Kocaeli Marmara Koleji, öğrencilerini her anlamda geleceğe hazırlıyor. Yaşadığı dünyanın, içinde bulunduğu doğal çevrenin değerini bilen Marmaralı öğrenciler, okulda Tohum Takas Şenliği yaparak ekolojik sürece olumlu bir katkıda bulunmanın heyecanını yaşadılar. Marmaralı öğrenciler, KEYAD Başkanı Mustafa Tengerek’in yaptığı sunumla ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir olması konusunda bilgilendi. Tohum Takas Şenliği için getirdikleri atalık tohumları takas ederek her birini uygun zamanda toprağa atmak için anlaştılar.
# Mustafa, eğitim

27 Kas 2021 - 15:17 - Eğitim

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