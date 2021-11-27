Dünya çapında öğrenciler yetiştirme hedefiyle 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda hizmet vermeye başlayan Kocaeli Marmara Koleji, öğrencilerini her anlamda geleceğe hazırlıyor. Yaşadığı dünyanın, içinde bulunduğu doğal çevrenin değerini bilen Marmaralı öğrenciler, okulda Tohum Takas Şenliği yaparak ekolojik sürece olumlu bir katkıda bulunmanın heyecanını yaşadılar. Marmaralı öğrenciler, KEYAD Başkanı Mustafa Tengerek’in yaptığı sunumla ekolojik dengenin korunması ve sürdürülebilir olması konusunda bilgilendi. Tohum Takas Şenliği için getirdikleri atalık tohumları takas ederek her birini uygun zamanda toprağa atmak için anlaştılar.
27 Kas 2021 - 15:17- Eğitim Güncelleme: 27 Kas 2021 - 15:18
Marmara Koleji, gelecek için Tohum Takas Şenliği düzenledi
Kocaeli Marmara Koleji Anaokulu ve İlkokul öğrencileri, Tohum Takas Şenliği yaparak gelecek için önemli bir etkinliğe imza attılar
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.