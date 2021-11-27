Gıda Mühendisleri Odası: Krizden en çok çocuklar ve kadınlar etkilenecek

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilciliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bugün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya İl Temsilcisi Sema Kopal ve oda yöneticileri katılım sağlarken kadınlar öldürülen kadınların isimlerini okuyup yaşadıklarını anlattı.

“HİÇBİR DÖNEMİNDE OLMADIĞI KADAR ARTTI”

Gıda Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Sema Kopal tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Mirabal Kardeşler Kadına Yönelik Şiddete karşı mücadelenin simgesi oldular. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde ülkemizde de durum farklı değil. Kadına şiddet, kadın cinayetleri, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar olayları Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar arttı. Dünya sıralamasında Türkiye ne yazık ki en üst sıralarda yer alıyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2020 yılında 269 kadın öldürüldü, 152 kadının ölümü de şüpheli. 2021 yılında şu ana kadar 345 kadın öldürüldü. 2008’den Kasım 2021’e kadar şüpheli kadın ölümleri hariç toplam 3 bin 770 kadınımız bu nedenle öldürülmüştür.

“HEPİMİZİN KANINI DONDURDU”

Gebze’de 16 yaşındaki Ayşegül Aydın dershaneden evine giderken, Afgan uyruklu bir kişinin saldırısına uğradı. Yolda yürürken kılıçla saldırıya uğrayan Başak Cengiz’in katledilmesi hepimizin kanını dondurdu. 2,5 yaşındaki Yörük Kızı Müslüme çadırlarından kilometrelerce ötede cansız bulundu. Yine birkaç gün önce İstanbul’da Metro’da bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı, saldırgan tutuklandı da yüreğimize birazcık su serpildi. Kadın yönelik şiddet son 19 yıllık dönemde yüzde 1400 artmıştır. Son 10 yılda çocuk istismar olayları 300 bini geçerek yüzde 700 oranında arttı.

“KADINLARI KORUYAN YASA KALDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Ülkemizde 181 binin üzerinde çocuk gelin var. Bu tablonun sorumlusu, kadın cinayetlerinin de; kadına, çocuğa ve hayvana yönelik şiddet ve istismar olaylarının da asıl sorumlusu 45 çocuğa tecavüz edilen Ortaçağcı Ensar Vakfı Yurtları’ndaki bu facia için, bir kereden bir şey olmaz diyen, “çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapar, dekolte giyene tecavüz ederler, hamile kadının sokakta gezmesi terbiyesizliktir, kadın herkesin içinde kahkaha atmayacak” diyen Ortaçağ özlemcileridir. Bir gece yarısı, anayasaya aykırı bir şekilde kadınlarımızı şiddet, tecavüz, taciz ve katliamlardan bir nebze de olsa koruyan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilindi. Şimdi de 6284 sayılı kadınları koruyan yasa kaldırılmaya çalışılıyor.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHİ KADIN DÜŞMANLIĞIDIR”

İstanbul Sözleşmesi gerçek anlamda uygulansaydı, katledilen birçok kadın bugün aramızda olabilirdi. Kadınlara birazcık da olsa nefes aldıran İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır. İstanbul Sözleşmesinin feshi kadın düşmanlığıdır. Mustafa Kemal önderliğinde Batılı Emperyalistlere karşı 1. Antiemperyalist Kurtuluş Savaşımızı kazandık. Ve Mustafa Kemal’in ilk yaptığı ilk işlerden biri 10 Nisan 1928’de Anayasaya eklenen maddelerle LAİKLİK ilkesine yer verilmesi oldu. Türkiye, Avrupa ülkelerinden önce Cumhuriyet’in temel ilkesinin laiklik olmasını kabul eden ülke oldu. Laiklik kadının özgürlüğüdür.

“MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Ne yazık ki günümüze geldiğimizde kadın hakları bakımından, kadına verilen değer bakımından ileriye değil geriye gittiğimiz bir gerçektir. Bizler Gıda Mühendisleri Odası üyesi kadınlar olarak, odamız çatısı altında hem ekonomik hem demokratik haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadının kurtuluşu için; kadına, çocuğa, hayvana yönelik şiddete karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Sesimizi duymayanlara, kulaklarını tıkayanlara karşı mücadelemiz devam edecek. Bizler, ülkemizi, kadınlarımızı ve çocuklarımızı Ortaçağ karanlığına götürülmek istenmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Mustafa Kemal’in Laiklik ilkesinin yılmaz savunucularıyız. Çünkü Laiklik yoksa, kadının kurtuluşu mümkün değildir. Laiklik yoksa bilim, demokrasi, özgürlük yoktur.

“KRİZDEN EN ÇOK ÇOCUKLAR VE KADINLAR ETKİLENECEK”

Son olarak ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik bunalıma da değinmeden geçmeyelim. Yaşadığımız süreçte paramızın ABD doları karşısında Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş oranda ve hızla değer kaybetmesi; yoksulluğu, işsizliği, pahalılığı, zamları daha da derinleştirmektedir. Bu durum en çok yine kadınları ve çocukları etkilemektedir. Bu ekonomik krizden de en çok etkilenecek olan çocuklar ve kadınlardır”