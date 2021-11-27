Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Y. idaresindeki 41 ABE 275 Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Kaza sonrasında sürücü Kadir Y. ve araçta yolcu olarak bulunan annesi Aysun Y. hafif bir şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve annesini ambulansta tedavi etti. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
27 Kas 2021 - 16:05- Asayiş Güncelleme: 27 Kas 2021 - 16:07
Takla atan otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular
Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu’nda beton bariyere çarpan otomobil takla attı. Otomobilin içinde bulunan sürücü ve annesi bu kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.