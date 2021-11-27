Utanç verici! “1-2”

Kocaelispor sezonun 13. maçında Mememenspor’u konuk etti. Sahasındaki maçı 2-1 kaybeden ve 20 puanda kalan yeşil siyahlılarda kan kaybı sürdü. Bu maçta da beklentilerin hayli altında kalan Kocaelispor’da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay istifaya çağrıldı. Akçay ile ilgili kararı yönetim verecek. Akçay ile yollar ayrılırsa yeşil siyahlıların daha önce temas kurduğu Yalçın Koşukavak ile bir görüşme daha yapacağı gündemde ilk sırayı aldı.

MEVLÜT VE YİĞİTALİ İLE BAŞLADIK

Kocaelispor sezonun 13. maçında Mememenspor’u konuk etti. Yeşil siyahlılar kalede Korcan, savunmada Semih, Atila, Diogo ve Musa Nizam, önlerinde Mandjeck ve Yılmaz, sağda Pereria, solda Benhur, forvete yakın bölgede Yiğitali, ileride ise Mevlüt 11’i ile sahadaki yerini aldı.

GERİYE DÜŞTÜK

Yeşil siyahlılar henüz 10. dakikada geriye düştü. Ceza sahasına gönderilen topu savunmamız uzaklaştırmakta güçlük çekti. Sol çaprazda yükselen topa sert ve isabetli vuran Mehdi Sabah topu filelerle buluşturdu. (0-1) Yediği golden oyunu rakip sahaya yıkmaya gayret eden Kocaelispor Mevlüt Erdinç ile net pozisyonu harcarken Diogo ve Yiğitali’ninceza sahası dışından çektiği şutlar rakip kaleyi bulmadı. İlk yarı Memenen’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI BASKILIYDIK

Mücadelenin ikinci yarısında Kocaelispor oyunu rakip sahada oynadı ve 62’de akıl almaz bir gol kaçırdı. Benhur’un tacında Yiğitali ceza sahası içinde bomboş kaldı. Yiğitali’ninçevirdiği topa Diop yetişemedi, Pereria, sağ çaprazdan kaleyi karşısında gördü. Pereria’nınplase vuruşunda Mememen savunması topu gol çizgisi üzerinden çıkardı.

BENHUR İLE BERABERLİĞİ BULDUK

3 dakika sonra oyuna ikinci yarıda giren İlyas Kubilay’ın şutunda kaleci Batuhan Ahmet topu güçlükle çıkardı. Aranan, beklenen gol 66’da geldi.Benhur ceza sahası dışından çektiği şut sonrası sağ köşeden fileleri buldu. (1-1)Benhur ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı. Öne geçmek için tüm hatları ile rakip kaleye yüklenen Kocaelispor, İlyas Kubilay ve Yiğitali’nin uzaktan denemelerinden sonuç çıkmadı.

HİÇ HESAPTA YOKTU

70 ile 77. dakikalar arasında üst üste pozisyonlar bulan Kocaelispor çerçeveyi bulamadı. Maçın 84. dakikasında Menemenspor 2-1 geçti. Gomes, 4 Kocaelisporlu arasından topu kazandı ve kaleci Korcan’ın üzerinden fileleri gördü. Kalan sürede başka gol olmadı ve Kocaelispor, Memenenspor’dan ummadığı bir yenilgi aldı.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Maçın son bölümlerinde tribünler Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ı istifaya davet etti ve takımı oynadıkları oyundan ötürü protesto etti. Uzun süredir eleştirilerin odağındaki Akçayile ilgili kararı yönetim kurulu verecek. Kocaelispor çarşamba günü Adanaspor ile Adana’da kupa maçına çıkacak, önümüzdeki hafta sonu ise ligde Manisa deplasmanına konuk olacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL