Alınan bilgiye göre Kocaeli’de takibe alınan bir gruba yönelik, belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama emri bulunan M.Y isimli şüphelinin Kartepe’de bulunan bağ evine yapılan baskında, kendisi ile birlikte birçok suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Murat Kibar isimli hükümlü ve V.B., A.Z., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan G.B., C.S. ile G.Y.Y. ve E.Y. isimli şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan birçok suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası ile aranan Murat Kibar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Operasyonla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
27 Kas 2021 - 16:27- Asayiş Güncelleme: 27 Kas 2021 - 16:29
Cezaevi firarisi çete operasyonunda yakalandı
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27 Kas 2021 - 16:27 Kocaeli- Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.