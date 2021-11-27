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27 Kas 2021 - 16:27- Asayiş G: 27 Kas 2021 - 16:29

Cezaevi firarisi çete operasyonunda yakalandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Cezaevi firarisi çete operasyonunda yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de takibe alınan bir gruba yönelik, belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyon kapsamında hakkında yakalama emri bulunan M.Y isimli şüphelinin Kartepe’de bulunan bağ evine yapılan baskında, kendisi ile birlikte birçok suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Murat Kibar isimli hükümlü ve V.B., A.Z., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hakkında yakalama  kararı bulunan G.B., C.S. ile G.Y.Y. ve E.Y. isimli  şüphelilerin yakalanması amacıyla  çalışmaların sürdüğü  öğrenildi.  Öte yandan birçok suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası ile aranan Murat Kibar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Operasyonla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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27 Kas 2021 - 16:27 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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