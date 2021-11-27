Cezaevi firarisi çete operasyonunda yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de takibe alınan bir gruba yönelik, belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında yakalama emri bulunan M.Y isimli şüphelinin Kartepe’de bulunan bağ evine yapılan baskında, kendisi ile birlikte birçok suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan Murat Kibar isimli hükümlü ve V.B., A.Z., isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan G.B., C.S. ile G.Y.Y. ve E.Y. isimli şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Öte yandan birçok suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası ile aranan Murat Kibar tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Operasyonla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.