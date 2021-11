Başkan Yıldızlı, “İktidar salonlarda Cumhuriyet Halk Partisi sokakta, halkın yanında.”

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince İlçe Örgütü’nün danışma kurulu toplantısı Derince Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yöneticileri, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş, geçmiş dönem il başkanları Keramettin Gençtürk, Mustafa Küpçü, Nadir Birok, Necat Çakır, Bozkurt Uslu, Cengiz Sarıbay, geçmiş dönem CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, geçmiş dönem Derince ilçe başkanlarından Necdet Meriçli, Sefer Yeni, Nihat Değer, Atasoy Bilgin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, meclis üyeleri ve partinin önde gelen birçok ismi katıldı.

GELİYOR GELMEKTE OLAN

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla toplantının açılış konuşmalarını CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak gerçekleştirdi. Göreve geldikleri süre boyunca yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aktaran Koçak, “Sokaklarda ve sahada olmamızın başarısı olarak vatandaşlarımızın, partimize karşı güveni artarak ilçemizdeki üye sayımızı da arttırarak partimizin ve örgütümüzün gücüne güç katılmıştır. Buradan yönetimimize kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, meclis üyelerimize ve bütün üyelerimize huzurunuzda teşekkürlerimi sunuyorum. Danışma kurulumuzun, ilimize, ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Gei̇iyor gelmekte olan” açıklamasında bulundu.

AHLAKSIZCA İTHAMLAR

Koçak’ın ardından CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı partililere hitap etti. Başkan Yıldızlı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Ülkemiz derin bir ekonomik geçiyor. Bu buhranı yok saymak, gündemi değiştirmek için iktidar partisi her türlü ahlaksızlığa edepsizle göz yumuyor. Son olarak AKP’li meclis üyesi Fikret Hocaoğlu sayın genel başkanımız ile ilgili ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Siyasetin dili bu değil. Siyasetin dili, barış dili sevgi dili olmalı diyoruz. Biz helalleşeceğiz diyoruz, vatandaş buhranda diyoruz. Onlar gündemi değiştirmek için ahlaksızca ithamda bulunuyor. Bizler her zaman olduğu gibi Büyükşehir meclis toplantısına gittik. Meclis toplantısı öncesinde basın açıklaması yaparak Hocaoğlu’nu meclis üyeliğinden istifaya çağırdık. Ancak basında meclisi bastılar, grubu bastılar diye yer alan söylemler yer aldı. Bunlar gerçeği yansıtmıyor.

SÖYLEYECEK SÖZLERİ YOK DİYE AHLAKSIZLIĞA BAŞVURUYORLAR

Özür dilemek bile erdemliliktir. Her ay il yönetimi, ilçe başkanları, kadın kolları gençlik kollarımız ile gittiğimiz meclisin kapısında bu kez meclis üyesi olmayanlar giremez dedirttiriyorlar. Bizde meclislerin halka açık olduğunu söyleyerek meclise girdik. Kenti yönetenlerden bu hadsiz olayla ilgili bir adım atmalarını bekliyorduk. Yapılan ahlaksızlıkla ilgili 2-3 kelime etmelerini bekliyorduk. Ama yapmadılar, yaşananları örtbas etmek için meclise gelmemizi bile da provoke ettiler. Biz kendimize yapılmasını istemediğimizi başkasına yapmayacağız. Sevmemek ayrı bir şey sevenlere karşı saygı duymak zorundayız. Sayın Erdoğan’ı sevmeye biliriz ama onu sevenlere hakaret etmek doğru değil. Hiç kimsede benim değerlerime karşı böyle hadsiz bir kelime kullanamaz. Söyleyecek sözleri yok. Ancak ahlaksızlığa başvuruyorlar. Kalabalık salonda toplantı yaptılar diye övünüyorlar. Sokağa inseler esnaf derdini anlatacak, esnaf her gün barkod değiştiriyor.

7 DÜVEL BİLİYOR DOLARIN KİMDE OLDUĞUNU

Büyük salonları doldurduklarını iddia edenlere İsmet Paşa’nın sözüyle seslenmek istiyorum; “Tarihin kürsüsünde halinizi seyrediyorum. Korku kapladı hepinizi bir olarak güçlü görünmek istiyorsunuz. Lakin suçluların telaşı içerisindesiniz.” İktidar salonlarda arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi sokakta, halkın yanında. Biri de demiş ki kendi danışma kurullarında, “Ön taraftakiler kadar yoklar. Buradan gönderelim”. Gönder o ön taraftakileri gelsinler sahaya inelim, esnafa gidelim, işçiye gidelim. Haydi gelin hep birlikte inelim sahaya, halkın yanına. Ama yüzünüz yok. Bir diğeri de demiş ki dolarlar, eurolar sizin olsun. Dolar kimde? AKP’de. 7 düvel biliyor doların kimde olduğunu. İşleri güçleri algı yapmak. Halkın yüzde 25’i açlık sınırının altında iktidarın umurunda değil. Vatandaş suyunu elektriğini ödeyemiyorsa vatandaşı bu hale 18 yıldır iktidar olan AKP getirmiştir.

KOCAELİ’NİN DAĞ GİBİ OLMUŞ SORUNLARI 18 YILDIR BEKLİYOR

Bizler her zamankinden daha fazla provokasyonlara karşı her tedbirli olmalıyız. İktidar olduğumuzu gördükleri için hepsi telaş içerisindeler, her türlü yola başvuruyorlar. Kocaeli’nin birçok problemi var. Çevre, ulaşım, sosyal alan ihtiyacı ve ağaçlandırma en büyük problemlerin başında geliyor. Bizler daha yeşil bir alan yaratmak isterken Derince’de 100 yıllık ağaçları kesiyorlar. Derince’den her gün 45 dakikada, 1 saate İzmit’e geliniyor. Karamürsel, Gölcük, Başiskele’den İzmit’e 1-1.30 saatte insanlar geliyorlar. 18 yıldır bu kentin ulaşımını, çevresini, sosyal yaşam alanını çözememişsiniz hala edebiyat yapıyorsunuz. İcraat istiyoruz icraat. Dağ gibi olmuş sorunların çözümünü bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve dostlarımızla iktidar olacağız. Bu sorunların hepsini biliyoruz ve çözeceğiz. Geliyor gelmekte olan.

29 İLİ ZİYARET ETTİM

Toplantıda partililere hitap eden CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise şunları kaydetti, “Pandemi sebebi ile belki salonlarda buluşamadık ancak Türkiye genelinden tüm kademelerimizle sokaktan asla ayrılmadık. Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem farklı bir çalışma içerisindeyiz. Genel merkezimiz, TBMM grubumuz, il örgütlerimiz ile asla sokaktan ayrılmadık. Belediye başkanları, milletvekilleri sadece kendi bölgelerinden sorumlu değil. Türkiye’nin bütün bölgelerini ziyaret ediyoruz. Hakkari, Kars’ta milletvekilimiz yok diye o bölgeleri de iktidar partisine bırakmıyoruz. Ben, 29 ili ziyaret ettim. Partimi nereden görev verirse orada olmaya çalışıyorum. İlk kez yeni sistemle seçime gideceğiz. Geçen sefer ucube bir sistemle seçime girdik.

İLK MİTİNG MERSİN’DE

Şimdi sistemi daha iyi anladık. 6 parti bir araya gelerek anayasa taslağı üzerinde çalışmalarını yürütüyorlar. Yine bu 6 parti öncülüğünde ekonomi konseyi kuruldu. Mersin’den ilk mitingi başlatacağız. Kitleler ile birlikte halkın karşısında çıkma süreci başlıyor. Tarihte ilk kez görülüyor. İktidar partisi, muhalefet partisine muhalefet yapıyor. Gazetelerdeki haberleri hayretle okuyorum. Sanki biz iktidarız onlar muhalefet. Bizim iktidar olduğumuza onlarda inanmışlar. CHP, EYT’lilerin, 3600 ek göstergeyi bekleyenlerin, asgari ücretten düşük ücret alan emeklinin, açlık sınırın altında ücret alan vatandaşların, pandemiden dolayı büyük sıkıntılar yaşayan esnafın, üniversiteyi kazandığında burs, kalacak yer bulamayan, 18 yıldır AKP iktidarıyla yoksullaşan vatandaşın yanındayız.

NEDEN DOLAR YÜKSELSİN İSTİYORLAR

Dolar olmuş 13 lira, euro 14 lira olmuş. Akaryakıt istasyonları kuyruklarla dolu. Gebze’de yaşayanlar, Karamürsel’e gitmek için köprüden geçerken bin lira para ödeyecek. Yap-İşlet-Devret 100 milyar dolar borcumuz var ama kimse bunu görmüyor. Cumhurbaşkanı neden doların yükselmesini istiyorlar. Çünkü 5’li çetenin dolar ile alacakları var. Onların ortağı da bugünkü iktidar. Elektrik faturalarından TRT payının kaldırılmasını yıllardır CHP istedi. Safiport diye bir firma var. 39 yıllığına özelleştirildi. Bu özelleştirmenin bitmesine daha 34 sene varken şimdi ise 49 yıla çıkarıyorlar. TRT payı diye bir kanun teklifi gönderiyorlar.

YEREL SEÇİME ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR BİZ CUMHURBAŞKANLIĞINI İSTİYORUZ

Onun içine de yolsuzluk koyuyorlar. Firmaları özelleştirip Araplara, Katarlılara veriyorlar. Onlarda inanmışlar. Bizler emeği ile mücadele eden, çocuklarının rızkını kesip bu ülkenin geleceği için veren bir siyasi topluluğuz. Bizde rant yok özgürlükler, kardeşlik ve barış var. O yüzden bu süreci iyi değerlendireceğiz. Önümüzde yerel seçim yok. Bizim yerel seçimlere çekmeye çalışıyorlar. Biz Cumhurbaşkanlığını istiyoruz. Biz Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında bu ülkeye adaleti getirmek istiyoruz. Onun için bizim hedefimiz büyük. Millet İttifakı ile iktidara yürüyoruz. Bugün yüzde 60 oy oranının üzerine çıkmışız. Birbirimize daha çok sarılıp iktidara yürüyeceğiz.”