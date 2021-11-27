Eşiyle tartıştı köprüye çıktı!

Alınan bilgiye ve iddialara göre Ayşe K. isimli kadın, İzmit Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Üstgeçidi üzerinde eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirerek köprünün korkuluklarına çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların çabaları üzerine korkuluklarda tutulan kadın olduğu yere oturtuldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yarı baygın halde yerde yatan Ayşe K.'yi köprüden indirdi. Ayşe K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.