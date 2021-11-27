Alınan bilgiye ve iddialara göre Ayşe K. isimli kadın, İzmit Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Üstgeçidi üzerinde eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirerek köprünün korkuluklarına çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların çabaları üzerine korkuluklarda tutulan kadın olduğu yere oturtuldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yarı baygın halde yerde yatan Ayşe K.'yi köprüden indirdi. Ayşe K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
27 Kas 2021 - 19:48- Asayiş Güncelleme: 27 Kas 2021 - 19:51
Eşiyle tartıştı köprüye çıktı!
İzmit Mimar Sinan üstgeçidi üzerinde eşi ile tartıştıktan sonra köprüsü üzerinde sinir krizi geçiren bir kadın köprüden atlamaya kalkıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.