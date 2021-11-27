Reklamı Kapat
27 Kas 2021 - 19:48- Asayiş G: 27 Kas 2021 - 19:51

Eşiyle tartıştı köprüye çıktı!

İzmit Mimar Sinan üstgeçidi üzerinde eşi ile tartıştıktan sonra köprüsü üzerinde sinir krizi geçiren bir kadın köprüden atlamaya kalkıştı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Eşiyle tartıştı köprüye çıktı! mask

Alınan bilgiye ve iddialara göre Ayşe K. isimli kadın, İzmit Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Üstgeçidi üzerinde eşiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirerek köprünün korkuluklarına çıktı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların çabaları üzerine korkuluklarda tutulan kadın olduğu yere oturtuldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yarı baygın halde yerde yatan Ayşe K.'yi köprüden indirdi. Ayşe K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# Kadın, sağlık

27 Kas 2021 - 19:48 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.237.163 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Eşiyle tartıştı köprüye çıktı! mask
Eşiyle tartıştı köprüye çıktı!
Cezaevi firarisi çete operasyonunda yakalandı mask
Cezaevi firarisi çete operasyonunda yakalandı
Takla atan otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular mask
Takla atan otomobilden ufak sıyrıklarla kurtuldular
Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi mask
Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Tünelde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı mask
Tünelde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı
22 yaşındaki genç köprüden atladı mask
22 yaşındaki genç köprüden atladı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL