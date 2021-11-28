Davutoğlu, Çakır’ı kutladı, Kocaeli’yi örnek gösterdi

Yaklaşık üç ay önce atandığı Kocaeli İl Başkanlığı göreviyle kent siyasetine renk katan Serap Çakır, genel başkan Ahmet Davutoğlu tarafından İstanbul’da ağırlandı. Daha önceden belirlenen program dahilinde gerçekleşen toplantıda Kocaeli tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Kocaeli’deki tüm gelişmeleri yakından takip ettiği ve notlar aldığı gözlemlenen Davutoğlu, yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı değerlendirmelerle başkan Serap Çakır’ı bile şaşırttı. Kocaeli’nin önemini vurgulayan ve son dönemde partide yaşanan canlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Davutoğlu, uygun bir tarihte Kocaeli’ye mutlaka gelmek istediğini belirterek, kurmaylarına program yapmaları talimatını verdi.

KOCAELİ BASININA TEŞEKKÜR

Her gün Kocaeli basınında çıkan haber ve yorumları incelediğini ifade eden Davutoğlu, “Kocaeli basını oldukça güçlü. Ulusal medyada yaşadığımız sıkıntıları siz orada yerel basınla telafi etmişsiniz. Buradan Kocaeli basınına da teşekkür ediyorum. Seçim atmosferine girildi. Bağımsız adaylık sürecinden deneyimlisiniz. Tek başınıza neler yapabileceğinizi gördük. Ben sizden ve Kocaeli teşkilatımdan umutluyum. 12 Aralık Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştireceğimiz ikinci yıl kutlama programına yüksek katılım göstereceğinize yürekten inanıyorum” dedi.

SORUMLULUĞUMUZ ARTTI

Üç ay önce atandığı Kocaeli İl Başkanlığı görevi sırasında yaptığı çalışmaları aktaran başkan Serap Çakır da, “Bir yandan il yönetimimizi oluştururken, diğer taraftan binamızı şehir merkezine taşıdık. Dört ilçe başkanı atarken sahayı da boş bırakmadık. İlçelerimizde üye kayıt standları kurduk, semt pazarları, esnaf gezileri yaptık. Kocaeli basınıyla kahvaltıda bir araya geldik. Otuzdan fazla STK ziyaretimiz oldu. Hedefimiz aralık ayı sonuna kadar teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamak. Sizlerinde ifade ettiği gibi seçim deneyimim var. Yaklaşan seçimde Kocaeli’de sürpriz yapacak bir parti varsa o da Gelecek Partisi olacaktır. Sizin güveninizi boşa çıkarmamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bizimle ilgili değerlendirmeleriniz elbette moralimizi yükseltti, ancak sorumluluğumuzu bir kat daha artırdı” diye konuştu.