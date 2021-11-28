İzmit Belediyesinin ’Kara Kış Fonu’ ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ’Kara Kış Fonu’ oluşturulması önerisinin ardından harekete geçen İzmit Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda ilk adımı attı. Pandemi süreci ile etkisini daha da arttırarak devam eden zorlu ekonomik koşullarda ihtiyaçlarının karşılanması adına başvuruda bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğu uzmanlarca tespit edilen ailelere, İzmit Belediyesi tarafından yakacak desteği sağlandı.
1025 AİLE FAYDALANDI
Kış aylarının gelmesiyle birlikte ev ekonomisine yeni bir külfet olarak eklenen yakıt fiyatları karşısında vatandaşların mağdur olmaması adına adımlar atan İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hak temelli bir anlayışla vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında harekete geçti. Bu doğrultuda; ekonomik koşullar sebebiyle ısınma konusunda güçlük yaşayan İzmitli 1025 ihtiyaç sahibi aileye 512.500 TL değerinde yakacak desteği verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.