Onur Okyay, Maden İşleri Esnaf Odasına adaylığını açıkladı

Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve SanatkarlarOdası’nın mart ayında yapılacak olan kongresi öncesindeOkyay Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı M. Onur Okyay adaylığını açıkladı. Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili M. Onur Okyay, Çınar Restoran’da düzenlenen yemek ile adaylığını ve yönetim kurulunu açıkladı. Yönetim ve denetim kurulu aday listesinde yer alan isimlerle bir araya gelen M.Onur Okyay, ekibiyle görüş alışverişinde bulundu.

"GÜÇLÜ BİR ODAYIZ"

Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkan adayı M. Onur Okyay, “Biz güçlü bir odanın mensubuyuz. Gerek hacim gerekse üye çoğunluğuyla bu kentin en önemli odalarından biri olan Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, yeni dönemde hak ettiği yerde olacak. Üyelerimizin sorunlarının çözümü, işleyişlerin hızlanması anlamında ciddi projelerle geliyoruz. 1966 yılından beri faaliyette bulunan odamız da yeni çağın gerektirdiği kaliteye en kısa sürede ulaşacak. Ben ve yönetimimin en büyük projesi ise meslekte birlik ve dirliğin tesis edilmesi olacak. Bu duygu ve düşüncelerimle adaylığımı ilan eder ve hayırlara vesile olmasını dilerim. Yönetim kurulumuzdaki değerli kardeşlerim ve ağabeylerime de bana güvenip inandıkları için ayrıca teşekkür ederim” dedi

YÖNETİM KURULU

M. Onur Okyay (OKYAY HİDROLİK)

Mesut Negiş (CİHAN FORKLİFT SERVİSİ)

Salim Yıldırım (DERYA OTOMOTİV)

Hayati Temügen (TEMİZ İŞ RADYATÖR)

Nazif Kaçanlar (KAPAKSAN OTOMOTİV)

Tahsin Varol (ÖZGÜR OTO KAPORTA)

Receb Arslan (ADALI MERCEDES YEDEK PARÇA)

Aydın Öztürk (BİLİM TEKNİK MOTOR YENİLEME)

İbrahim Barış (BARIŞ TORNA)

DENETİM KURULU

İsmet Mert (MERT OTO)

Şeref Akgün (MERSAN MOTORLU ARAÇLAR)

Muhammed Açıkgöz (KOCAELİ YAY)

M. Onur OKYAY Kimdir?

1976 İstanbul doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Köseköy MYO mezunu, evli 2 ve çocuk babasıdır.1999 yılında Depreme rağmen kurulan ve halen faaliyetini İzmit Sanayi Sitesi içerisinde sürdüren Okyay Hidrolik ile SKY Forkliftve İstif Makine Kiralama firmalarının yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Hali hazırda oda yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevini sürdürmektedir.