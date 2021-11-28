Öğretmenler günlerinin tadını çıkardı

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş) Sendikası 1 No’lu Şubesi 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile hafta sonu bir araya gelerek kutlama yaptı. Okul nedeni ile hafta içi bir araya gelemeyen öğretmenler Cumartesi akşamı yaptıkları etkinlikte doyasıya eğlendi. Yenişehir Mahallesinde Bulunan Pasha Palas Otel’de gerçekleştirilen sendika üyesi öğretmenler, sendika yöneticilerinin yanı sıra Eğitim İş Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Bülent Metin, Mali Sekreter Bülent Özcan, Eğitim Sekreteri Eyüp Şeker ve öğretmenler katıldı.

“ÜLKENİN EN TEMEL SORUNU EĞİTİM”

Açılış konuşmasında Başkan Sabri Mutlu 4 Aralıkta Ankara’da gerçekleştirecekleri “Tükeniyoruz” eylemine çağrı yaptı. Mutlu; “Dayanışma yemeğimize hepiniz hoşgeldiniz. Bundan yüz yıl önce ülkemizin en zor günlerinde Ankara’da maarif kongresini toplayarak Gazi Mustafa Atatürk, Eskişehir’den, Polatlı’dan top sesleri duyulurken ülkenin en temel sorununun eğitim olduğunu göstermiştir. Ardından millet mektepleri başöğretmenliğini kabul ederek eğitimci kimliğini öne çıkarmıştır.

“ÜLKE ZOR GÜNLERDEN GEÇMEKTE”

Değerli öğretmenlerimiz, özellikle son on günde ekonomik hareketliliği hepimiz takip ediyoruz. Ülke zor günlerden geçmekte. Gıdalara günlük zam gelmekte. Bu zor süreç içerisinde bile örgütlenerek sizler ilkeli duruşunuzu gösterdiniz. Hepinizin karşısında saygıyla eğiliyorum. Değerli öğretmenlerimiz ekonomik gidişatla ilgili 4 Aralık’ta bir eylem gerçekleşecek ve eğitim iş bir kez daha alanlara çıkacak. Ankara’da yapılacak olan tükeniyoruz eylemine hepinizi davet ediyorum. Eğlenceli güzel bir gece diliyorum” ifadelerini kullandı.