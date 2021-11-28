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28 Kas 2021 - 09:56- Asayiş G: 28 Kas 2021 - 09:58

Kafasına beton parçası düştü! Neye uğradığını şaşırdı...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kafasına apartmandan kopan beton parçası düşen kadın yaralandı.
Kafasına beton parçası düştü! Neye uğradığını şaşırdı... mask

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde marketten çıkan E.U'nun (42) kafasına apartmanın dış cephesinden kopan beton parçası düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı kadını Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırdı. E.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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28 Kas 2021 - 09:56 Kocaeli/ Karamürsel- Asayiş

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