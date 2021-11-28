Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur geliyor

Meteoroloji’nin yayınladığı tahminlere göre, yurdu bir süredir etkisi altında tutan yağışlar yeni haftada da devam edecek. Yarın yurdun batısında kuvvetli yağışlar etkili olurken Anadolu’da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hafta ortasında ise sıcaklıklar 8 derece dolaylarında düşüş yaşayacak. İç ve yüksek kesimlerde kar yağışı gözlenecek.

YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Konya’nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum'un yükseklerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İŞTE KOCAELİ'NİN HAVA TAHMİN RAPORU: