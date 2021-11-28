Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet Wellborn otelde öğrencilerle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Başkan Hürriyet yaptığı konuşmada gençlerin fikirlerine ve onlardan gelecek tavsiyelere önem verdiğini vurguladı. Öğrencilerden gelen soruları tek tek cevaplayan Hürriyet öğrencilerle uzun ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programın sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Hürriyet öğrencilerle selfie yaparak keyifli anlar geçirdi.

YENİ FİKİRLERE TEMEL OLUŞTURMAK

Düzenlenen programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu sabah sizinle burada kahvaltıda buluşmak bizim için çok kıymetli, bütün ekibimiz için çok kıymetli. İstedik ki sizinle tanışalım, İzmit Belediyesi olarak biz gençlerimiz için ne yapabiliriz ve gençlerin bize vereceği fikirlerinden ilham alalım. Yeni fikirlere temel oluşturmak düşüncesiyle üniversite gençleriyle iletişimimizi kuvvetlendirelim istiyoruz. Yaptığımız ve kullandığımız yetkiler iyi işlere vesile olsun istiyoruz. Bu kapsamda gençler ne istiyor, bizden ne bekliyor düşüncesiyle fikirlerinizi dinlemek için buradayız. Biz size nasıl destek olabiliriz, kariyerlerinizde, çalışma alanlarınızda biz nasıl destek olabiliriz diyerek bugün bir araya geldik.

SİZİN VERECEĞİNİZ AKILA İHTİYACIMIZ VAR

Bugün büyüklerin yaptığı gibi ben size akıl vermeyeceğim ama sizin vereceğiniz akla ihtiyacımız var, sizin yaratıcı fikirlerinize ihtiyacımız var, sizin çılgın fikirlerinize ihtiyacımız var. Buradan ailelerinize de bir mesajım var, ailelerinizin gözü arkada kalmasın siz bize emanetsiniz, biz de bu emanete sahip çıkmak için buradayız. Siz gençlerimiz ve vatandaşlarımız için Sarısu Gençlik Kampı’nı sıfırdan tadilat yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk özellikle sizlerin hizmetine sunduk. İstiyoruz ki gençler bu kampı kullansın, vakit geçirsin. Düzenleyeceğiniz ve yapacağınız her çalışmada Sarısu Gençlik Kampı’mızın kapıları size açık. Aynı zamanda kütüphane alanlarımız ve yeni oluşturacağımız alanlarda aynı şekilde kullanımınıza açık.

YARATICI FİKİRLERİNİZİ ÖNEMSİYORUZ

Şu anda da yapımına devam eden ve kısa sürede aktif hale getireceğimiz youtuber stüdyolarımız ve kayıt stüdyolarımızla sizin ve bütün gençlerimizin ücretsiz bir şekilde kullanabileceği bir alan oluşturacağız. Yeni ortaya koyacağımız projelerde sizin yaratıcı fikirlerinizle hareket etmeyi önemsiyoruz, sizin bize ufuk açmanızı çok daha önemsiyoruz. Bize vereceğiniz fikirlerden yola çıkarak çok daha iyi projelere imza atmak istiyoruz. Düzenlemiş olduğumuz kahvaltı programına zaman ayırarak katılıp bizleri kırmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum.

GENÇLERE “ATHENA” MÜJDESİ

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, İzmit’te gençler arasında bir anket yaparak konserde sahnede görmek istedikleri müzisyenleri sordu. Gençlerin oylarıyla en çok oyu alan Duman grubunun ardından ikinci en çok oyu alan Athena grubu da 19 Mayıs’ta sizlerle olacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerin yoğun katılımıyla eğlenceli bir festival olsun istiyoruz”.

GENÇLERDEN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR

Düzenlenen programa yoğun katılım gösteren öğrenciler, tek tek söz alarak bir belediye başkanının düşüncelerini dinlemesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler. Özellikle yapılan konserlerde nefes aldıklarını belirten öğrenciler, Başkan Hürriyet’e gençlere yönelik destekleri için teşekkür ettiler.