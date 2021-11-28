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28 Kas 2021 - 11:14- Gündem G: 28 Kas 2021 - 13:12

Polis memuru intihar etti

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 28 yaşındaki Emrah E. intihar ederek yaşamına son verdi
Polis memuru intihar etti mask

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru 28 yaşındaki Emrah E. İstanbul Kartal'da boşanma aşamasındaki 6 aylık eşi E.E. ile barışmak için buluştu. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesiyle birlikte eşinin gözleri önünde silahını çekerek başına 1 el ateş eden polis memuru Emrah E. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Emrah E., tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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28 Kas 2021 - 11:14 Kocaeli/ Darica- Gündem

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