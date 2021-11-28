Alikahya, Menderes’i geçti, lider oldu! “2-0”

1. Amatör Lig D Grubu dördüncü hafta maçında nefis bir maç oynandı. İlk iki sıranın sahibi Alikahyaspor ile Çayırova Menderes takımları, Cephanelik Stadı’nda karşı karşıya geldi. Oldukça zevki ve çekişmeli geçen mücadeleyi Alikahya ekibi 17. dakikada Ümit, 38. dakikada da Umut Cebe’nin golleri ile 2-0 kazandı ve grupta liderliği eline geçirdi.

KALECİ ENES’TEN ÇOK ÖNEMLİ KURTARIŞ

4 maç sonunda puanını 10’a çıkaran Alikahya oyunun genel olarak hakimiydi. Farkı daha da açacak pozisyonları bulan Alikahya’da kaleci Enes Erenoğlu 70. dakikada mutlak bir gol çıkardı ve maçın bir bakıma kaderini tayin etti. Grupta Çamçukurspor ile Çerkeşli arasındaki maç da nefes keserken mücadele 3-3 sona erdi. Yazlıkspor sahasında Kartepe’denAcısu’yı 4-1 ile geçerken, Bahçecik ve İzmit Yenimahalle rakiplerinin ligden ihraç olması nedeni ile haftayı hükmen galibiyetle geçti.