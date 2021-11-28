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28 Kas 2021 - 11:51- Spor G: 28 Kas 2021 - 11:53

Ömer Tuğ attı, yavru Körfez kazandı! “2-0”
Ömer Tuğ attı, yavru Körfez kazandı! “2-0” mask
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Kocaelispor U-19 takımı sezonun altıncı maçında Menemenspor’u konuk etti. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki maçı yeşil siyahlılar Ömer Tuğ’un golleri ile 2-0 kazandı ve 5. maçında 2. galibiyetini elde etti. Puanını 7’ye çıkaran ekibimiz geçtiğimiz hafta da Bandırmaspor Enes Akdeniz’in golleri ile 2-1 mağlup etmişti. Kocaelispor 16 ve 17 takımlarının rakibi Beşiktaş’tı. U-16 rakibine 7-2, 17’ler de 6-2 mağlup oldu ve iki takımımız da sezonun ilk yenilgilerini elde etti.
# Kocaelispor, Menemenspor, Bandırmaspor

28 Kas 2021 - 11:51 - Spor

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