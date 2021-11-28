Öğretmenler Günü’ne özel doğa turu

Doğa Yürüyüşüne Vali Yardımcısı Yusuf Cıbır, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tayyar Mert, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlker Özoğlu ile kurum şube müdürleri, okul müdür ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı. Sabahın erken saatlerinde Gölcük Anıtpark’ta toplanan gezi heyeti daha sonra Ayvazpınar Mevkiine hareket etti.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Burada İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan kahvaltılıklar ikram edildi. İlçe protokolünün de katılımıyla gerçekleşen yürüyüş büyük ilgi görürken, doğal ortam, harika manzaralar ise gezi heyetini oldukça memnun etti. Yaklaşık iki saat süren programın sonunda tabiat harikası Eriklitepe’de tüm yürüyüş ekibine Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kocaeli Şubesi tarafından sucuk ekmek ikramı yapıldı. Öğretmenler böylesi etkinlik için emeği geçenlere teşekkür etti. Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kocaeli Şubesi, birlikte yürüttükleri doğa turizmi etkinliklerinin devam edeceğini söyledi.